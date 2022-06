Joutsa valmistautuu hevostapahtumiin

Suomenhevosella on vetotekniikka, jonka ansiosta se kykenee vetämään kaksi kertaa itsensä painoista kuormaa. Jopa tonnin painoinen reki nytkähtää liikkeelle hevosen takaosan voimalla ja pikku niiauksella. Monen suuren työhevosrodun edustaja tyytyy nojaamaan länkiinsä massaansa luottaen.

Suomenhevosen erityisyyttä voi ihailla 23. heinäkuuta Joutsan raviradalla. Tuolloin maan parhaat vetäjät ja sellaisiksi mielivät kokoontuvat Kangasniementien varteen mittelemään kansallisen hevosrodun työmestaruudesta.

Kilpailun järjestää Joutsan hevosystäväinseura yhdessä Etelä-Suomen hevosjalostusliiton ja keskusjärjestö Suomen Hippoksen kanssa. Valmistelu etenevät: raviradalle nikkaroitu uusi tapahtumakatos saa pian maalia ja kisojen ilmoittautuminen on avattu.

Suomenmestaruus ratkotaan kolmessa osakilpailussa. Päivä käynnistyy ratakierroksen eli kilometrin ravisuorituksella ja jatkuu 500 metrin kävelykokeella, jossa lavakärryille sijoitetaan 500 kilon kuorma. Mittelö huipentuu vetokisaan, jossa hevoset kiskovat rekeä hiekkapinnalla. Suorituksistaan korkeimmat yhteispisteet saanut valjakko voittaa.

Näillä näkymin kilpailuun osallistuu myös hevosmaailman julkkis, 15-vuotias kantakirjatamma Tähden Piirros, joka on valtakunnallinen työmestari vuodelta 2017. Se on maailmassa toinen hevonen, jonka geeniperimä on selvitetty kattavasti. Joutsassa asuvan Tähden Piirroksen on kasvattanut ja omistaa Kauko Tuominen, moninkertainen työmestaruuskisan voittaja.

Joutsassa asuvat Tähden Piirros ja Kauko Tuominen voittivat suomenhevosten valtakunnallisen työmestaruuskilpailun Ypäjällä

Tähden Piirroksen lahjoitus tieteelle auttaa suomenhevosen tulevaisuuden turvaamisessa. Poikkeuksellisen moneen tehtävään sopivan rodun edustajia on jäljellä alle 20 000, kun sotien jälkeen niitä oli yli 400 000. Monet suomenhevosen sukulinjat katosivat, kun Suomi koneellistui ja teollistui. Vuosittain eri paikkakunnilla järjestettävän työmestaruuskisan tehtävänä onkin vaalia työhevosperinnettä, suomenhevosen monipuolisuutta ja geneettistä vaihtelua.

Elokuun 6. päivänä suomenhevonen esiintyy Joutsassa raviurheilijan roolissa. Tuolloin paikkakunnalla juostaan jokakesäiset paikallisravit. Tänäkin vuonna tarjolla on kahdeksan sarjaa, joista kaksi on poneille, kolme lämminverisille ja kolme suomenhevosille. Yksi lämminverilähdöistä esittelee raviratsastusta eli montéa, jonka juuret ovat Euroopan johtavassa hevosurheilumaassa Ranskassa.

Leppoisa yleisötapahtuma tuo yhteen kansallisesti menestyneitä ammattivalmentajia, ohjastajia ja seutukunnan raviharrastajia hevosineen.

Molemmissa tapahtumissa järjestetään keppihevoskisa perheen pienimmille. Lisäksi työmestaruuskilpailun yhteydessä esitellään työhevosen valjastamista. Raveihin valmistellaan suosittuja arpajaisia Joutsan hevosystäväinseuran yhteistyökumppanien avustuksella.

