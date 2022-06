Hoida metsää miten haluat, kunhan hoidat – metsän ehdoilla

Metsänomistajat ovat yhä nuorempia, tekevät muutakin työtä kuin maa- ja metsätaloutta, ja yhä useampi asuu kaupungissa etämetsänomistajana. Vaikka oma metsä olisi kaukana, ei sitä tarvitse silti jättää hoitamatta – eikä pidäkään.

Matleena Teppola muistuttaa, että kokonaan hoitamaton metsä ei kasva eikä kukoista. Teppola toimii metsäasiantuntijana Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksessä, ja hän on tottunut opastamaan erilaisia metsänomistajia metsänhoidossa ja puun myynnissä.

– Kaikesta ei tarvitse tehdä vaikeaa. Kun löydät metsäasiantuntijan, joka hoitaa metsäasiat puolestasi tai auttaa niiden hoitamisessa, sinun ei tarvitse kuin ihastella metsän kasvua!

Metsälaki muuttui 2014, ja sen jälkeen metsänomistaja on voinut valita itse mieluisan tavan metsiensä käsittelyyn ja hakkuisiin. Erilaisille metsäpalstoille sopivat erilaiset hoitotoimet.

– Metsää kannattaa hoitaa sen mukaan, mikä juuri sille metsälle sopii. On sellaisiakin metsiä, johon avohakkuu on ainoa järkevä toimenpide, Teppola huomauttaa.

Pieni vaivannäkö voi tehdä metsästä mieluisamman myös virkistyskäytössä.

– Liian sankassa metsässä ei ole valoa, aluskasvillisuutta tai marjoja. Mustikanvarvut ovat hyvä merkki: jos niitä kasvaa, silloin valoa on tarpeeksi, Teppola vinkkaa.

Yhdelle metsä on taloudellinen vararahasto, toiselle tärkeämpää on virkistysarvo. Jollekin metsän omistus on sitä, että ostaa metsää suojeltavaksi. Moni kaipaa helppoutta ja huolettomuutta.

– Suurin osa metsänomistajista haluaa tehdä näitä kaikkia yhtä aikaa. Myös metsän suojelussa voi kysyä neuvoja ammattilaiselta. Suojelustakin voi saada korvausta, jos metsästä löytyy arvokkaita elinympäristöjä, Teppola sanoo.

Kiinnostus omaa metsää kohtaan voi Teppolan mukaan herätä, kun saa ymmärrystä siitä, mitä metsä voi sinulle mahdollistaa. Jos taitoja metsänhoitoon ei vielä ole mutta halua oppimiseen löytyy, metsänhoitoyhdistykset järjestävät aloittelijalle sopivia kursseja raivaus- ja moottorisahan käyttöön.

– Kannattaa lähteä raivaussahakurssille. Meillä oli toukokuussa ensikertalaisia oppimassa raivaamisen alkeita. Moni kommentoi, että tämähän on niin mukavaa, ettei malttaisi lopettaa ja nyt uskaltaa mennä omaankin metsään raivaamaan, kun tietää mitä tekee, Teppola kannustaa.

Ilona Savitie

Matleena Teppola rohkaisee menemään metsään, ja pyytää vaikka asiantuntijan mukaan metsäretkelle. Paikan päällä ymmärtää helpommin mistä metsänhoidossa on kyse, ja kiinnostus metsänhoitoon voi herätä kun ymmärrys kasvaa.