Anna-Maija Kääriäinen hakenut Siikaisten kunnanjohtajaksi ja Satakunnan hyvinvointialueen sote-johtajan virkaa

Joutsan perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen on hakenut Siikaisten kunnanjohtajan virkaa sekä Satakunnan hyvinvointialueen sote-johtajan virkaa.

Siikaisten kunnanjohtajaksi haki 10 henkilöä. Heistä viisi on kutsuttu haastatteluun, Kääriäinen on kutsuttujen joukossa. Satakunnan hyvinvointialueen sote-johtajan virkaan on tehty haastatteluja viikonloppuna.

Kääriäinen valittiin Joutsan perusturvajohtajaksi kolme vuotta sitten. Hän on koulutukseltaan terveystieteen maisteri ja hänen kotipaikkansa on Tampere.

Ilona Savitie