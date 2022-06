Rautakauppala Oy täyttää 30 vuotta – myynnissä korostuvat nykyään piha, puutarha ja vapaa-aika

Joutsalainen Rautakauppala Oy aloitti toimintansa 30 vuotta sitten haastavaan aikaan. Suomessa vallitsi lama, mutta tämän ei annettu häiritä, kun Matti Tuukkanen ja Jaakko Lahtinen perustivat heinäkuussa 1992 uuden rautakaupan. Mukana perustamisvaiheissa oli vahvasti myös Voimarakentajat Oy. Rautakauppala avasi ovensa alun perin Kauppalan kiinteistöön Jousitiellä, mikä tunnetaan entisenä Osuuskaupan kiinteistönä.

Nykyisiin isompiin tiloihin Länsitien varrelle yritys siirtyi 1997. Tuolloin rautakaupan myyjänä aloitti myös yrityksen tämänhetkinen toimitusjohtaja Hannu Tuukkanen. 30 vuoden liiketoiminta kovasti kilpaillulla alalla on kunnioitettava suoritus, ja niinpä Rautakauppala aikoo juhlia taivaltaan näyttävästi heinäkuussa.

– Alkuaan yritys perustettiin sillä periaatteella, että pitäjässä piti olla toinenkin rautakauppa, jotta kuluttajille ja yritysasiakkaille olisi olemassa vaihtoehto. Nykyään jotkut ulkopaikkakuntalaiset oikein hämmästelevät sitä, kuinka Joutsan kokoiselta paikkakunnalta voi löytyä kaksi rautakauppaa, kertoo toimitusjohtaja Hannu Tuukkanen hymyillen.

Yrityksen omistuspohja on laaja, sillä osakkeita on 17 pienosakkaalla sekä usealla yrityksellä. Hannu Tuukkanen aloitti toimitusjohtajana vuonna 2016 Matti-veljen aloittaessa ansaitut eläkepäivät.

– Ala on kokenut melkoisen myllerryksen kuluneiden 30 vuoden aikana, mutta kun jatkuvasti seuraa valppaasti liiketoimintaympäristön muutoksia, niin kyllä Rautakauppala on siinä hyvin menestynyt. Jokin tuoteryhmä on pop tietyn aikaa, ja se pitää huomata mikä myy hyvin, toteaa Tuukkanen.

Yritys työllistää tällä hetkellä toimitusjohtajan lisäksi 6 henkeä. Parhaimmillaan palkkalistoilla oli toistakymmentäkin henkeä, kun yrityksen toinen myymälä toimi Hartolassa kolme vuotta 2000-luvun alussa. Noihin aikoihin Joutsan toimipistettä laajennettiin kahteen otteeseen rakentamalla lisää varastoja sekä aitaamalla ja asfaltoimalla piha-alueita.

Perustamisen jälkeisinä aikoina rautakaupat myivät paljon tavaraa uudisrakentamisen tarpeisiin. Omakotitaloja ja rivitaloja nousi Joutsaan ja ympäröiviin pitäjiin ripeällä tahdilla, mutta tämä puoli on hiljentynyt 2000-luvulla. Viime vuosina hyvä menekki on kohdistunut saneeraustuotteisiin. Ihmisten kasvanut ajanvietto mökeillä tuo heille helposti sen mieleen, että tiettyjä paikkoja kohentamalla voisi kasvattaa viihtyvyyttään.

– Nyt korostuvat pihaan, puutarhaan ja vapaa-aikaan liittyvät tuoteryhmät. Uudisrakentamista isompi tekijä on se, että mökkejä päivitetään ja varustellaan ympärivuotiseen käyttöön kakkosasunnoiksi. Esimerkiksi terasseja laajennetaan alkuperäistä reilumman kokoisiksi, se on yksi tämän päivän trendeistä.

Nousukaudet tulevat ja taantumat menevät, näin yhteiskunnan taloussykli toimii, ja firmat sopeutuvat siihen. Keväästä lähtien yritykset ovat joutuneet sopeutumaan Venäjän aloittaman Ukrainan sodan tuomiin haasteisiin materiaalien tarjonnassa.

Moni pulmista oli mahdotonta ennakoida etukäteen. Kenellepä tuli mieleen, että esimerkiksi Italiasta tuotavien laattojen valikoima supistui sen vuoksi, etteivät italialaiset tehtaat saaneet enää käyttöönsä Ukrainasta ostettua savea? Ja tämä on vain yksi esimerkki.

Yksi asia ei ole muuttunut vuosikymmenten aikaan. Mökkiläiset merkitsevät huomattavaa ostovoimaa ja myynnin kasvua lomakuukausien aikana. Käytännössä noin 4 kuukauden aikana Rautakauppala tekee puolen vuoden tilin.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Rautakauppala Oy täyttää heinäkuussa 30 vuotta, ja sehän on juhlan paikka. Nykyinen toimitusjohtaja Hannu Tuukkanen on ollut yrityksen palveluksessa vuodesta 1997 lähtien. Ajan kulumisen huomaa muun muassa siitä, että yritys on kuulunut sinä aikana kolmeen ketjuun: Tukoon, Rautiaan ja viimeisimpänä Rautanet-ketjuun.