Kansallispuiston kesässä yhteislaulua, retki saareen ja kesäkahvila

Leivonmäen kansallispuistossa järjestetään heinäkuussa Metsän laulajaiset eli yhteislaulutilaisuus Lintuniemessä. Leivonmäen kansallispuiston ystävät -yhdistyksen vuosittainen kansallispuistoretki pysyy tänä kesänä omien rajojen sisällä: vene- ja melontaretki Niinisaaren laavulle tutustuttaa retkeilijät harvemmin vierailtuun kohteeseen kansallispuistossa.

Esteettömän liikkumisen olosuhteita on parannettu entisestään, kun Harjujärven vanha laavukota purettiin ja tilalle nousi avarampi keittokatos. Katoksessa on hormillinen tulentekopaikka, joka on käytettävissä myös metsäpalovaroituksen aikana. Toinen, perinteisempi tulipaikka sijaitsee taivasalla. Molemmat ovat esteettömiä, samoin käymälätilat. Liikuntaesteiset pääsevät tarvittaessa suoraan keittokatoksen eteen autolla.

– Haluamme tarjota asiakkaille liikkumiskyvystä riippumatta mahdollisuuden kansallispuistossa vieraiuun ja luontokokemukseen, puistonjohtaja Tuula Peltonen Metsähallituksen Luontopalveluista sanoo.

Lampaat hoitavat maisemaa tänä kesänä kolmessa kohteessa Leivonmäen kansallispuiston alueella. Myöhemmin kesällä pidetään vielä erikseen niittotalkoot kansallispuistossa.

Lupiinien raivaustalkoot pidettiin jo hyvissä ajoin ennen kukintaa, ja reilun kymmenen vuoden talkooperinteen tuloksena lupiini on lähes kokonaan saatu poistettua kansallispuiston alueelta.

– Kahdessa lupiinipaikassa meillä on myös lampaat syömässä kasvia. Ne syövät lupiinin ennen kukinta-aikaa, ja se on todettu tehokkaaksi tavaksi päästä vieraslajista eroon, Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n sihteeri Lea-Elina Nikkilä sanoo.

Kansallispuiston kesään kuuluu myös Karoliinan kestikievarin Puistokahvila, joka on avoinna Selänniemen pysäköintialueen laavulla viikonloppuisin säävarauksella. Myös Selänpohjan käymälät on uusittu esteettömiksi.

Ilona Savitie