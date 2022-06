Joutsalaispanimon olutta ja sahtia juodaan myös maakunnan ulkopuolella

Kun joutsalainen Visa-Matti Kuitunen (kuvassa) perusti pari vuotta sitten Varastopanimon, oli panimon ensimmäinen tuote Joutsan oluttehtaan historiaa kunnioittava vaalea lager Varasto-olut. Nyt valikoimissa ovat lisäksi sahdit Sahti ja Nenätippu, münchener-tyylinen tumma lager Mynssi sekä Angesselkä-tuotesarja, jonka ensimmäinen tuote on vaalea tsekkiläistyyppinen pilssi Angesselkä Pils.

Angesselkä-sarja kasvaa Kuitusen mukaan näinä päivinä vielä münchener-tyyppisellä Martti Servo & Napander 25-vuotisjuhlaoluella. Juhlavuoden päättyessä olut jäänee valikoimiin, tosin eri nimellä.

Kuitunen sanoo pienpanimotoiminnassa olevan yleistä, että brändiä rakennetaan panimon ympärille ja myyntiin tuodaan koko ajan uusia tuotteita. Varastopanimo taas haluaa tehdä enemmänkin tuotebrändiä, ja kun nykyisten tuotteiden oheen saadaan vielä yksi tai kaksi Angesselkä-olutta, ovat runkotuotteet Kuitusen mukaan kasassa, ja niitä tehdään ”hamaan tappiin asti” – toki reseptejä kehittäen.

– Sitten voidaan tietenkin tehdä kausioluita, viime talvena oli Talviolut. Voidaan tehdä vaikka pääsiäispöytään joku erikoissahti.

Oluen panemisen lähtökohta ovat Kuitusen mukaan puhtaat raaka-aineet eli hyvä vesi, laadukkaat kotimaiset mallastetut viljat – pääasiassa ohra – sekä maku- ja säilöntäaineet ja hiiva. Vierteen valmistus kestää 8–12 tuntia ja sen jälkeen se laitetaan käymään.

– Sahti esimerkiksi käy meillä 3 viikkoa ja lager-olut 5–7 viikkoa, kertoo Kuitunen.

Varastopanimon juomia myydään panimomyymälän ja Ravintola Kellarin lisäksi Keskimaan ja Hämeenmaan kaupoissa, useissa K-ryhmän kaupoissa ja Alkon myymälöissä sekä ravintoloissa esimerkiksi Helsingissä ja Jyväskylässä.

Oman myynnin osuus on Kuitusen mukaan noin 40 prosenttia, vähittäiskaupan noin 50 prosenttia ja loput myydään ravintoloissa. Oman anniskelun osuus on tänä kesänä aiempaa suurempi, kun panimo tekee reilut 30 tapahtumabaaria – on esimerkiksi mukana useilla Soi-kaupunkifestivaaleilla. Kuitunen kuvaa anniskelun osuutta merkittäväksi.

– Siitähän meillä paras euro jää. Festivaaleilla ihmiset ovat valmiimpia maksamaan tuopillisesti sahti tai olutpullollisesta kuin sitten taas kauppiaat.

Tuotteen saaminen myyntiin isojen ketjujen liikkeisiin ei ole pienpanimolle itsestäänselvyys ja odotuksena on, että tuotetta on oltava saatavilla runsaasti. Kuitunen sanoo sen asettaneen viime aikoina haasteita, sillä Varastopanimon käyttämällä etikettitoimittajalla on ollut taannoisen UPM:n lakon takia materiaalivaikeuksia, ja pullojenkin saamisessa on ollut hankaluuksia.

–Venäjältä on tullut aiemmin jonkin verran pullo- ja tölkkimateriaaleja Suomeen, mutta nyt se on tippunut pois käytännössä kokonaan. Kysyntä on siirtynyt Keski-Eurooppaan, ja kun koko kysyntä liikahtaa yhteen paikkaan, sielläkin tulee toimitusvaikeuksia. Se on sillä lailla haastavaa, että olisi pitänyt osata varautua paljon aikaisemmassa vaiheessa kesän buumiin, että olisi saanut tehdä oikeasti isot varastot valmiiksi.

Angesselkä-sarjan nimi avautuu varmasti joutsalaisille, muttei välttämättä muille. Nimi kumpuaa paitsi Visa-Matti Kuitusen juurista Joutsan Angesselän kylässä, merkittävässä määrin myös viime kesänä Jyväskylän Olutsatama-tapahtumassa vietetyistä pienpanimoväen illanistujaisista, joissa Kuitunen innostui kertomaan pitkään Silja Höltän kanssa vanhoja tarinoita Angesselästä.

– Pasi (Olkkonen, Varastopanimon olutmestari) oli seuraavana aamuna sitä mieltä, että nyt on Suomen pienpanimopiireihin syötetty niin paljon Angesselkä-legendaa, että meidän on pakko kutsua seuraavaa olutta Angesseläksi, koska se nimityö on jo tehty, Kuitunen taustoittaa nimen valintaa.

Panimomestari Kuitunen ei lähde nimeämään Varastopanimon oluista yhtä ainoaa suosikikseen, vaan sanoo kaikille olevan oma paikkansa ja aikansa; sahti on ykkönen joulupöydässä, pilssi maistuu janojuomana terassilla kesäpäivänä ja Varasto-olut sekä Mynssi erinomaisesti kevyiden ruokien kanssa.

Tarja Kuikka