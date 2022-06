Kaikki tuntevat Luhangan Leevin

Luhangan torille autolla parkkeeratessaan päiväsaikaan saa melko varmasti lempeän tervehdyksen kyläkaupan nurkilta. Ystävällisen haukahduksen ilmoille antaa heinäkuussa neljä vuotta täyttävä labradorinnoutaja Leevi. Kyläkauppias Jarno Ankerman toteaa, että hänen Leevi-koiraansa voisi kutsua kenties tunnetuimmaksi luhankalaiseksi.

– Leevi tuli minulle Luhankaan 8-viikkoisena. Pennusta lähtien se on kulkenut mukana ja tottunut kylän elämään ja ihmisiin. Ja vastaavasti ihmiset ovat tottuneet Leeviin, joka päivystää tutulla paikallaan kyläkaupan nurkalla, summaa Ankerman.

Leevi on ottanut aitauksen nurkan omakseen, mutta sateisina ja viileämpinä päivinä se viihtyy lämpöeristetyssä kopissaan. Hyvin kiltti ja huomiota rakastava Leevi nauttii rapsutuksista, joita satelee päivittäin.

– Suurin osa asiakkaista tervehtii Leeviä. Jos joku syystä taikka toisesta jättää huomiotta, Leevi kyllä huomauttaa ja tuo itsensä esille haukahtaen tai nousten seisomaan aitaa vasten, naurahtaa Ankerman.

Leevillä on oma Instagram-käyttäjätili, jossa on muun muassa video Leevin jäätiematkasta hoitopaikkaan. Veneessä ja autossa viihtyvä Leevi ei ole mikään vesipeto, mutta kuumempina päivinä se nauttii viilentävistä pulahduksista järvessä.

Ankermanin mukaan Leevi on hieman nirso ruuan suhteen, mutta herkut kyllä uppoavat 43-kiloiselle karvakorvalle. Kesäkausi on vasta aluillaan ja se tietää sitä, että rapsutuksia on Leeville varmasti normaalia enemmän tiedossa vilkastuvalla kylänraitilla. Ja siitäkös tämä sydämellisen lempeä Leevi on enemmän kuin mielissään.

