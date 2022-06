Kesänäyttely avattiin Haihatuksessa

Taidelaitos Haihatus avasi kesänäyttelynsä, joka on tänä vuonna virolaisen ja suomalaisen taiteen yhteistyötä. Estomania 3 kokoaa Haihatukseen lähes viisikymmentä taiteilijaa, joista suurin osa on virolaisia. Oman kokonaisuutensa näyttelyyn tuo Voimametsä-yhteisötaideprojekti, jota on tehty Joutsassa ja Hartolassa koululaisten ja eri-ikäisten aikuisten kanssa yhteistyössä.

Ensimmäiset Estomania-näyttelyt on pidetty Helsingissä vuonna 2012 ja 2013. Trilogian kolmas näyttelykokonaisuus on nyt esillä Joutsassa, ja samalla Haihatuksessa voidaankin viettää Estomanian kymmenvuotisjuhlaa.

Moniäänisen yhteisnäyttelyn ja oheistapahtumien elämykset ovat maalausten, tilateosten ja veistoksien lisäksi myös muun muassa elokuvaa, liikkuvia teoksia, äänimaisemia, performansseja ja jopa paikan päällä loihdittuja kampauksia. Haihatus on tänäkin kesänä avannut ovensa ennakkoluulottomasti monenlaiselle taiteelle ja pohdinnalle. Kuraattoreina kesänäyttelyssä ovat Johanna Sipilä, Risto Puurunen ja Panu Ollikainen.

Silja Saarepuu & Villu Plink

Ernest Truely teki parturintyöstä taidetta Haihatuksen avajaisissa.

Ilona Savitie

Yläkuva: Haihatuksen kesänäyttely kokoaa Joutsaan joukon virolaisia ja suomalaisia taiteilijoita.