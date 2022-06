Pyhiinvaellus alkoi Kortesalmen sillalta

Viestipyhiinvaellus starttasi perjantaiaamuna Kortesalmen sillalta. Perjantaipäivän aikana vaeltajat patikoivat Joutsan poikki Leivonmäelle.

Meneillään on Pyhän Olavin viestipyhiinvaellus, joka kulkee kesän aikana Suomen halki Savonlinnasta Turkuun. Joutsassa vaelletaan kaksi noin 20 kilometrin mittaista patikointiosuutta.

Kortesalmen sillalla suoritettiin viestinvaihto Kangasniemeltä kunnanjohtaja Harri Nissiselle. Nissinen ei päässyt itse osallistumaan vaellukseen, mutta luovutti viestin kuljetettavaksi talous- ja hallintojohtaja Matias Penttiselle. Penttinen, Martti Kuitunen ja kirkkoherra Tuula Leppämäki lähtivät viemään viestiä kohti Leivonmäkeä.

Viestinvaihtoon ja lähtöhartauteen oli Kortesalmen sillalle kokoontunut 30 henkilöä. Joutsan ja Kangasniemen edustajista koostunut seurue saatteli vaeltajat matkaan Kangasniementielle.

– Pyhiinvaelluksen tarkoituksena on ollut nähdä pyhiä paikkoja. Mietin tätä vanhaa kaupparakennusta Kortesalmen sillan vieressä. Sekin on omalla tavallaan pyhä paikka, ja voimme muistella aikoja, jolloin tässä on ollut vilkas kylä. Katsomme kuitenkin eteenpäin ja kuljemme kohti tulevaisuutta – siihen liittyy myös tämä viestinä toimiva vesipullo. Olemme mukana tukemassa sitä, että maailmassa riittäisi puhdasta vettä kaikille myös tulevaisuudessa, kirkkoherra Tuula Leppämäki kertoi lähtötilaisuudessa viestipyhiinvaelluksen ajatuksesta.

Lauantaina matka jatkuu Leivonmäeltä kansallispuistoon ja Vartiamäentietä alas Pappisiin. Tälle osuudelle on ilmoittautunut 16 vaeltajaa.

Sunnuntaiaamuna viesti vaihtuu Hartolan seurakunnalle, joka johtaa vaellusta Hartolaan. Matka jatkuu aina Turkuun asti, jossa viesti päättyy elokuun puolivälissä.

Viestikapulan eli vesipullon Joutsan kunnanjohtajalle Harri Nissiselle luovutti Kortesalmen sillalla Puula-Partion partiolainen Aapo Pajunen.

Yläkuva: 30 hengen vaellusseurue saatteli pyhiinvaeltajat matkaan Joutsan ensimmäiselle osuudelle. Tuula Leppämäki, Matias Penttinen ja Martti Kuitunen patikoivat Kortesalmelta Leivonmäelle. Lauantain osuudelle on ilmoittautunut 16 vaeltajaa.