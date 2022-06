Eropyynnöt olisi pitänyt käsitellä samassa pykälässä, toteaa Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkonen

Luhangan kunnanhallitus päätti palauttaa tarkastuslautakuntaa koskevat eropyynnöt uudelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi edellisessä kokouksessaan.

Tilanteesta monimutkaisen tekee se, että kunnanhallitus on kunnanvaltuuston alainen elin. Kunnanvaltuuston tekemien päätösten täytäntöönpanosta erillisen päätöksen tekee kunnanhallitus. Päätöksen täytäntöönpanolla toteutetaan päätöksen oikeus- ja tosialliset vaikutukset.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Kunnanhallituksen on kuntalain nojalla suoritettava valtuuston päätösten laillisuuteen kohdistuvaa valvontaa ennen päätösten täytäntöönpanoa. Mikäli päätös on lainvastainen, se on palautettava valtuustolle. Sen sijaan lailliset päätökset on laitettava täytäntöön.

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkonen vahvistaa, että kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Muukkosen mukaan Luhangan tilanteessa ongelma on se, että eropyynnöt on kunnanvaltuustossa käsitelty kaikki erikseen.

– Mielestäni ongelma on siinä, että asioita, eli tässä tapauksessa eropyyntöjä, ei ole käsitelty yhdessä ja samassa pykälässä. Jos alkujaankin, kuten pitäisi, valtuusto olisi käsitellyt yhtenä asiana tarkastuslautakunnan täydennysvaalin, ongelmaa tuskin olisi syntynyt, summaa Muukkonen.

– Helpointa olisi, kun se yksi varajäsen vain itse ilmoittaisi eroavansa, jos haluaa ja tällä on johonkin merkitystä. Sen jälkeen valtuusto voisi päättää yhdistää nämä kohdat tai vaihtoehtoisesti kunnanhallitus käsittelee vielä uudelleen ennen valtuustoa, toteaa Muukkonen.

Jonna Keihäsniemi

Lisää aiheesta:

JS 8.6.2022 Tarkastuslautakunnan eropyynnöt uudelleen käsiteltäväksi