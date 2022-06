Nuoriso aiheuttanut häiriötä City-käytävässä, havaintoja Uimalan töhrimisestä kaivataan

Joutsan poliisi puuttui useasti lasten ja nuorten käyttäytymiseen perjantai-illan ja yön aikana. Länsitien alueen järjestystä valvottiin tehostetusti, sekä puututtiin lasten ja nuorten väliseen uhkailuun ja paikkojen sotkemiseen. Alaikäisten alkoholinkäytöstä tehtiin useampia lastensuojeluilmoituksia.

Liikekeskuksen City-käytävästä on tullut alaikäisten kokoontumispaikka, ja poliisi valvoi myös tätä paikkaa viikonloppuna. City-käytävässä asiaton oleskelu on kielletty ja se on vain läpikulkua varten. Enimmillään poliisi komensi käytävästä perjantai-iltana yhdellä kertaa pois 17 lasta ja nuorta.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

City-käytävän sotkemisesta on hiljattain tehty poliisille rikosilmoitus, sillä käytävässä on rikottu viereisen yrittäjän huonekaluja ja töhritty näyteikkunoita. Epäillyt ovat poliisin tiedossa. Poliisi muistuttaa, että kuten muissakin alaikäisten tapauksissa, lapset ovat korvausvastuuvelvollisia aiheuttamistaan vahingoista.

Poliisi aikoo puuttua myös muuhun sotkemiseen ja roskien heittelyyn keskustassa. Roskaamisesta voi saada sakkoja.

Lisäksi Joutsan uimalassa oli töhritty viikonlopun aikana paikkoja. Poliisi pyytää tästä havaintoja.

Joutsan poliisista huomautetaan, että lasten paikka yöaikaan ei ole ulkona keskustassa, ja toivotaan ettei lasten paimentamista jätettäisi poliisin huoleksi edes viikonloppuisin.

Poliisin mukaan valtaosa nuorisosta käyttäytyi kuitenkin viikonlopun aikana erittäin hyvin. Lauantai-iltana keskustassa oli alaikäisten osalta varsin rauhallista.