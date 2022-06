Joutsan lukio on STT:n vertailussa Keski-Suomen paras

Lauantaina yhtenäiskoulun auditoriossa koettiin jälleen perinteisen juhlallinen hetki, kun uudet ylioppilaat lakitettiin. Tällä kertaa heitä oli 12 kappaletta.

Vt. yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti saattoi ansaitusti korostaa puheessaan Joutsan lukion opetuksen ja oppilaiden erinomaista tasoa. Joutsan lukio oli nimittäin tänä vuonna STT:n lukiovertailussa Keski-Suomen paras maakunnan 18 lukion joukosta. Valtakunnallisesti opinahjo oli 82. sijalla. Asiasta kertoi sanomalehti Keskisuomalainen 4.6.

Silvasti kertoi ilolla seuranneensa nuorien henkistä kehittymistä lukiovuosien aikana.

– Teidän joukostanne löytyy päättäväisyyttä, rohkeutta, sinnikkyyttä, luovuutta ja yhteistyötaitoja. Olette lähdössä uuteen ja avaraan tulevaisuuteen, tuttu koulunmäki ja lukio jää taakse ja olette aivan uudenlaisen elämän edessä. Se on varmasti jännittävää ja hieman pelottavaakin.

– Uskon, että olette saaneet riittävät tiedot ja taidot perusopetuksesta ja lukiostamme, jotta selviätte hyvin myös uudessa opiskelupaikassa, puhui vt. rehtori Silvasti.

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet muutosten aikaa ja koronarajoitusten kanssa elämistä. Kokemukset ovat kuitenkin pikemminkin muovanneet oppilaista ja opettajista joustavampia ja mukautuvampia muuttuviin tilanteisiin.

– Arki on pyörinyt lukiossa, vaikka rajoitukset ovat välillä eristäneet meitä omiksi pienemmiksi ryhmiksi. Oman pienen lukiomme yhteishenki on kuitenkin säilynyt.

Uusien ylioppilaiden puheen piti Georgios Pantelidis. Hänen mukaansa takana olivat viimeisen kolmen vuoden kova työ, stressi ja epävarmuus.

– Hyvässä ja pahassa, me olemme kuitenkin marssineet aina vain eteenpäin ja pitäneet lippua korkealla. Tänään saamme siis nauttia kaiken tämän uurastuksen hedelmistä. Tämä hetki on merkityksellinen, sillä se on ansaittu pitkäjänteisyydellä ja kantamalla vastuuta, totesi Pantelidis.

Hän muistutti, ettei mikään aidosti tärkeä asia elämässä tule ilmaiseksi. Pantelidis osoitti, että se pätee erityisesti lukion mikrokosmoksessa, jossa sijoitettu työmäärä heijastuu saavutettuihin tuloksiin.

– Sama periaate toistuu maailmassa laajemminkin, mutta elämän epävarmuus ja sattumanvaraisuus eivät aina vastaa toiveitamme. Tämä on siis vaikea elämä, jossa mahdollisuus haastaa itseään, oppia ja ymmärtää on yksi niistä harvoista voiman ja lohdun lähteistä.

Joutsan lukion uudet ylioppilaat keväällä 2022 ovat: Fagerholm Katariina, Järvinen Anni, Lepistö Jenna, Nikkanen Onni, Pantelidis Georgios, Peltonen Iiro, Rauanmaa Roosa, Seppälä Anniina, Seppälä Vilma, Tamminen Runo, Tenhunen Milla ja Viro Matias.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Ylioppilaiden lakitus on aina juhlallinen ja mieleenpainuva kokemus.