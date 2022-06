Elina Rossin maalausten äärellä voi antaa ajatusten virrata

Mandalaa, naisfiguuria ja abstraktia maisemaa. Joutsan kirjastossa avattiin viime viikon torstaina taiteilija Elina Rossin näyttely, jossa ajatus saa virrata vapaasti myös katsojalla.

Maalaaminen on ollut Rossille aina tärkeä ilmaisun keino, mutta vasta kolme vuotta sitten harrastus vyöryi päälle ihan tosissaan. Siitä lähtien vapaa-aika on kulunut maalatessa. Aina ei Rossi ehdi luovuuden pariin, kun kotona on pieni lapsi ja toinen teini-ikään ehtinyt. Oman ajan löytyminen vaatii järjestelyä, mutta Rossin mielestä se ehdottomasti kannattaa.

– Se antaa itselle voimavaroja, iloa ja energiaa. Maalatessa on sellainen olo, kuin olisin tullut kotiin. Siinä hengitän ja elän, ja aika tuntuu katoavan, Rossi pohtii.

Mielenterveystyön parissa työskenteleva Elina Rossi on aiemmin ollut töissä Joutsassa, ja asunutkin paikkakunnalla vuoden verran. Nykyinen kotipaikka on Kangasniemellä. Sieltä käsin hän pitää toisinaan muun muassa valmennuksia mielen hyvinvointiin sekä intuitiivisen maalauksen työpajoja. Työpajassa pyritään irti uskomuksesta, että pitäisi tehdä jotain tietynnäköistä, tai taidetta ylipäätään.

– Sitä voi maalata vaikka paistinlastalla, miettimättä yhtään mitä tästä tulee. Tärkeämpää on se, mitä kehossa tapahtuu. Se on myös kontrollista irti päästämistä, itsensä äärelle pysähtymistä ja luovuuden tuottamaa iloa. Monella on se sama ajatus: en osaa piirtää edes tikku-ukkoa. Vaikka eihän siitä ole kysymys, että pitäisi osata piirtää, Rossi puuskahtaa.

Rossi itse maalaa nykyisin paljon – riippumatta siitä, onko hän iloinen vai surullinen. Hänen mielestään kaikissa tunnetiloissa voi maalata.

– Täytyy kuitenkin olla kiireettömyyttä ja rauhaa ympärillä. Jos on liian kiirettä ja täyttä elämässä, luovuus tukahtuu, Rossi sanoo.

Näyttelytilan seinillä on Rossin mielentiloja ja sielunmaisemia. Sen enempään hän ei oikeastaan teoksiaan avaa eikä halua selittää. Jokainen katsoja luokoon omat tulkintansa, ja jokaisella se on erilainen.

Joutsan kirjaston näyttelyyn on päässyt mukaan monta taiteilijan omaa suosikkityötä. Lempiteokset vaihtuvat ajan mittaan, mutta Rossi miettii hetken ja toteaa hersyvän naurun siivittämänä:

– Itse asiassa mä rakastan mun omia töitä! jos joku muukin niistä sitten tykkää, se on hyvä.

Ilona Savitie

Kuva: Kangasniemellä asuva Elina Rossi toi taiteensa nähtäväksi Joutsan kirjastoon. Näyttely avattiin torstaina ja on esillä juhannusviikolle saakka.