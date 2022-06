Maaseudun miehet Erkki Pena ja Mikko Nyrjä

Erkki Penan piirtäjä Mikko Nyrjä lukee Joutsan Seudun yleisönosaston tarkkaan. Milloin tahansa voi löytyä osuva näkökulma arkisiin asioihin, jotka sopivat sarjakuvaan. Erkki Pena ruutupaidassaan on perinteinen maaseudun mies, tarkkailija ja käytännönläheinen ajattelija.

Erkki Penan tarina alkoi virallisesti vuonna 2015, kun Nyrjä alkoi piirtää sarjakuvaa Lähilehteen Hartolan ja Sysmän alueella. Joutsan Seudun nelossivulla Erkki Pena on saapastellut vuodesta 2020.

Piirtämisen ohella Nyrjä käy päivätyössä Hartolan kunnalla. Piirtäminen on Nyrjälle puolittain harrastus ja hyvän tarinan muistiin merkitsemistä.

– Halusin taltioida hyviä juttuja, mutta en osannut kertoa niitä ihan niin hauskasti kuin halusin. Niinpä sitten piirrän ne talteen, Nyrjä paljastaa.

Erkki Penan uniformu on punainen ruutupaita, joka sopii kaikkiin tilaisuuksiin. Paidan sisältä löytyy maaseudulla vahvasti asuva, pikkuisen änkyrä ja ikääntyvä mies. Nyrjä ei piirrä kuvaa itsestään, mutta on miesten vaiheissa pieniä yhtäläisyyksiäkin – niin kuin monesti elämässä on.

– Alkuun kun piirsin Erkki Penaa, olin poikamies ja silloin vielä Erkki Penakin asui yksin. Mutta elämäntilanne on muuttunut ja kun itselleni tuli perhe mukaan kuvioihin, myös Erkki Pena tapasi Pirkon, Nyrjä paljastaa.

Pirkko on tuonut Erkki Penan elämään uusia näkökulmia ja aiheita. Onpa mies vähän muuttunutkin kumppanin myötä.

– Erkki Pena taisi olla alkuun vähän äkäisempi ja töykeämpi. Hän on nyt vähän pehmentynyt.

Aiheet sarjakuvaan ovat Mikko Nyrjän mielestä universaaleja maaseudulla eri puolilla Suomea. Erkki Pena ei ole pelkästään itähämäläinen hahmo, vaikka juokin välillä sahtia. Nyrjän mukaan Erkki Pena on ylipäätään sarjakuva maaseudulta; maaseudulla on samat ongelmat ja samat aiheet, jotka kaikkialla naurattavat.

Sanomalehden kulmassa julkaistu sarjakuva ei kuitenkaan ole piirretty vain naurattamista varten. Kuvat voivat Nyrjän mukaan olla myös pohdintaa ajankohtaisista asioista, tai vain terävä huomio tämän päivän ilmiöstä.

– Koko ajan kela pyörii, miten asioita voisi kääntää sarjakuvan muotoon, Nyrjä toteaa.

Sarjakuva-albumin julkaisu odottaa vielä haaveissa, mutta aineistoa alkaa olla jo runsaasti. Tavallaan se ei ole edes mitään uutta, sillä ensimmäisen sarjakuvansa Nyrjä piirsi jo lapsuudessa. Mummolassa paljon luettu Robin Hood -kirja taipui sarjakuvaksi.

– Minä piirsin Robin Hoodista oman, pienen sarjakuvan, ja äitini kirjoitti siihen tekstit, Nyrjä naurahtaa.

Sankareita sarjakuvissa edustaa myös Tex Willer. Se oli nuoruudessa Mikko Nyrjän suosikkisarjakuva, jota on julkaistu seikkailusarjakuvan ystäville jo vuodesta 1948. Parasta Tex Willerissä ovat erityisesti Giovanni Ticcin piirrokset. Nyt 82-vuotias Ticci on yksi klassikkosarjakuvan piirtäjistä.

– Ticcin piirtäminen on rentoa ja lennokasta, siinä ei ole turhaa nysväämistä. Kädenjälki on vaan semmoinen, mistä tykkään, ja millaista haluan itsekin tavoitella.

Ilona Savitie

Kuva: Hieman äkkiväärä ja periaatteen mies Erkki Pena suostui hetken harkinnan jälkeen yhteiskuvaan Mikko Nyrjän kanssa.