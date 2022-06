Kunnanhallituksen kyläilta Rutalahdessa toi ratkaisun muutamaan pulmaan – lisäksi Päijänteen mahdollisuudet kehittämisessä tunnistettiin

Joutsan kunnanhallitus on tänä vuonna kokoontunut myös kylillä. Kyläiltojen tarkoituksena on kuulla kylillä asuvien ideoita alueiden kehittämisestä, ja viime viikon maanantaina vuorossa oli Rutalahti.

Nuorisoseuratalolla oli koolla iso joukko kyläläisiä, ja paikalle tulleet kunnanhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajat ja johtavat viranhaltijat saivat vastattavakseen kiperiäkin kysymyksiä.

Rutalahti on erittäin aktiivinen kylä, jossa nuorisoseura ja kyläyhdistys toimivat kaiken aikaa. Kylällä on vetovoimatekijöinä muun maussa vierasvenesatama, Letkaliiterin tanssipaikka, Koskikaran kierros ulkoilua varten, kyläranta ja Leijonaperhepuisto. Ohjelmaa on erityisesti Letkaliiterin yhteydessä kesäisin runsaasti. Joku tilaisuudessa huomauttikin, että monella muulla kylällä ollaan suorastaan kateellisia Rutalahden potentiaalista ja paikallisten talkootyöinnosta.

Pulmiakin oli listattu melkoinen määrä. Leijonaperhepuisto tarvitsee lisää leikkivälineitä, mutta kyläisillä ei ole rahaa niiden hankintaan. Anottu 1.000 euron määräraha tähän hankintaan suunnattavaksi sai johtavien poliitikkojen hyväksynnän, kun tätä summaa heiltä tilaisuudessa pyydettiin.

Sen sijaan näin sutjakkaasti ei käynyt monen muun huolen kohdalla. Toivottu muovinkeräyspisteen saaminen on Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:lle kuuluva asia, talviaurauksen moitteet taas pitäisi ohjata Keski-Suomen ely-keskukselle. Kunnan edustajat kertoivat, että heillä on näissä asioissa vain viestinviejän rooli, ja vaikutuskeinoja pidettiin rajallisina.

Tosin pienten lasten koulumatkan turvattomuuden katsottiin kyläläisten mielestä kuuluvan mitä suurimmassa määrin kunnalle. Esimerkiksi pysäkkikatoksille kulkeminen kun vaati talvella suorastaan lumipenkkojen yli kiipeilyä.

Päijänne nousi esille suurena mahdollisuutena niin Joutsalle kuin Rutalahden kylälle. Kyläläiset kuitenkin epäilivät, ettei Päijänteeltä veneellä tulevan matkailun koko potentiaalia tunnisteta kunnan suunnasta. Vierasvenesatama on suosittu kohde, mutta tekninen osasto sai moitteita sataman kunnossapidosta. Moneen kertaan pyydetty lukko sataman vesivessan oveen luvattiin nyt toimittaa, samoin poijujen suoristaminen sai rahoituksen. Veneilyn ja siihen liittyvän matkailun kehittäminen vaatii tilaisuudessa kuullun perusteella kunnan ja kyläläisten yhteistä pohdintaa.

Kansallispuiston ja Koskikaran kierrokseen liittyvän parkkipaikan kunnostaminen etenee. Hyvinvointialueeseen liittyminen herätti huolta terveyspalveluiden säilymisen suhteen. Niihin ei odoteta muutosta ainakaan huonompaan suuntaan rutalahtisten tapauksessa. Kaavoituspuolella ei ole menossa mitään kylään liittyvää. Samoin varhaiskasvatuksen palveluiden kerrottiin säilyvän.

Kirjastoauto ajaa kylän läpi, mutta ei pysähdy siellä. Tätä luvattiin tutkia. Valokuituverkkojen etenemisessä kuultiin kehotus olla yhteydessä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n.

Janne Airaksinen

Nuorisoseurantalo Suojarinteellä oli iso joukko kyläläisiä keskustelemassa Joutsan johtavien poliitikkojen ja virkamiesten kanssa.