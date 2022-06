Sana sunnuntaiksi: Helluntai?

Sehän on ensi sunnuntaina. Mutta mikä se oikein on?

Helluntai on juhlapyhä 50 päivää pääsiäisestä, jolloin Jeesus nousi kuolleista ja ilmestyi opetuslapsilleen. Helluntai on 10 päivää helatorstaista, jolloin Jeesus nousi ylös taivaisiin opetuslastensa nähden. Helluntai on joulun ja pääsiäisen ohella kristillisen kirkon kolmas suuri juhlapyhä, vaikka se nykykalenterissa on supistunut ajallisesti yhdeksi sunnuntaiksi näin kesän kynnyksellä ja todennäköisesti menee useimmilta suomalaisilta ohi huomaamatta.

Helluntai ei liity siihen, että ”kun ei ole heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä” tai ”jos sataa helluntaina, niin sataa joka pyhä juhannukseen asti”.

Nuo eivät ole helluntain viesti meille.

Helluntain viesti on siinä, että Jumala Jeesuksen sanojen mukaisesti tuli meidän keskellemme Pyhänä Henkenä.

Helluntain viesti löytyy myös muun muassa Jeesuksen sanoista Johanneksen evnakeliumin luvusta 14 jakeista 23-29 (tämänvuotinen helluntain evankeliumi). Se viesti kertoo Jumalan sanan ihmeellisestä merkityksestä sinulle ja minulle. Se kertoo rauhasta, jonka vain Jeesus voi antaa.

Tässä pelottavia sanoja täynnä olevassa ja rauhattomassa maailmassa on rauhoittavaa kuulla ja lukea Jeesuksen sanoja ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon”.

Eräässä Petri Laaksosen laulussa pyydetään ”Tule rauhan Henki, Henki Jumalan”. Pyydettäisiinkö sitä yhdessä näin helluntain alla ja helluntaina erityisesti tänä vuonna, jolloin Ukrainassa riehuva järjetön sota ja yhtenä sen seurauksena oleva monia huolettava oma nykyhetki ja tulevaisuus monessa mielessä uhkaavat sisäistä rauhaamme?

Matti Kallioinen

rovasti Joutsan Leivonmäeltä