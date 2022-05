Leenharjulta löytyy kaunista ja edustavaa harjuluontoa

Leenharju sijaitsee kaakkoon Sysmän taajamasta. Harjuselänne on laajahko, ja alueen luonnolla on niin biologisia kuin maisemallisiakin arvoja. Alueen eteläiset osat on valittu maakunnallisesti arvokkaiden maisemien joukkoon. Listaan pääsyssä ovat vaikuttaneet alueen hyvin säilynyt luonnontilainen harjuluonto.

Alueet ovat yksityisien maanomistajien hallinnassa. Nykyisin yksityisiltä mailta löytyy harvoin enää näin laajoja korkeita luontoarvoja omaavia alueita. Lähes kaikki laajemmat luontoarvoja omaavat harjualueet ovat joko valtion tai yksityisten perustamina suojelualueina.

Viime vuosikymmeninä on lukuisa joukko hienoja harjualueita tuhoutunut soranoton takia. Nämä eteläisen Suomen suojelualueet yhteensäkin ovat vain muutamia prosentteja koko maa-alasta.

Eteläisen Suomen lajimäärä on monikymmenkertainen verrattuna pohjoiseen, silti lähes kaikki suurimmat suojelualueet ovat Pohjois-Suomessa. Myös eteläisestä Suomesta löytyy paljon uhanalaisia ja harvinaistuneita lintu- ja kasvilajeja. Monet harjujenkin kasvit ovat käyneet eteläisessä Suomessa vähiin tai kadonneet kokonaan.

Leenharju työntyy pohjoiseen ja vastaan tulee toinen hieno harju, Tepoonharju. Tepoonharjulla sijaitsee myös muutamia luonnonsuojelualueita. Niin Leenharjun kuin Tepoonharjunkin metsät ovat enempi tai vähempi luonnontilaisia. Alueella on myös talousmetsiä.

Kaunis suppalampi Leenharjun sydämessä.

Vanhoissa metsissä seisovat komeat kilpikaarnaiset petäjät tukevasti harjuhiekassa. Osa vanhoista aihkimännyistä ovat keloutuneet tai kaatuneet ja sammaloituneet maapuiksi. Näistä vanhoista aarnimänniköistä voi löytää yli satavuotiaita mäntyjä. Männylle voi kertyä ikää jopa 300–500 vuotta. Eniten vanhoja mäntyjä on säilynyt itäisen Suomen metsissä.

Leenharjun keskeltä, harjun sydämestä löytyy myös syviä suurien jäälohkareiden synnyttämiä suppia. Suppien otaksutaan syntyneen raskaan ja suuren jääkimpaleen painosta, joka on lopulta sulanut paikalle. Kauniisiin suppiin voi tutustua vaikkapa Rokuan kansallispuistossa.

Pieniä tai suuria suppia on syntynyt lähes kaikille suurimmille harjuselänteille. Leenharjulla muutamiin suppiin on muodostunut pieniä harjulampia. Vetensä nämä lammet saavat enimmäkseen Leenharjun runsaista pohjavesistä, mutta myös sadevesistä. Leenharju onkin tärkeä pohjavesien kerääjä. Sadevesi kiertää moneen kertaa hiekkamassojen läpi ja suodattuu lopulta kristallinkirkkaaksi pohjavedeksi.

Näitä suppalampia ovat muun muassa Tikkalampi, Lassinlampi ja Pohjaton. Paikoitellen supat ovat syviä ja lampia ympäröin korkeat ja komeat rinteet. Näissä supissa pääsee pienilmasto kehittymään ympäristöä suotuisemmaksi monille kasveille.

Rinteillä muun muassa mänty vaihtuu kuusiin. Myös kasvillisuudessa näkyy ilmaston kosteus ja lämpöisyys. Suppien rinteillä tapaa monia lehtokasveja kuten kieloa ja metsälehmusta.

Käenkaali viihtyy hiekkaisilla multamailla. Leenharjulla käenkaali kasvaa suppien rehevimmillä rinteillä sinivuokon kanssa.

Suppien ulkopuolella Leenharjun kasvillisuus muodostuu lähinnä karujen harjujen varvuista ja heinistä, kuten puolukasta, variksenmarjasta ja etenkin kanervasta. Hyvin harva kasvi pystyy elämään harjun karuissa, kuivissa olosuhteissa. Leenharjulla ei ole varsinaisia opastettuja retkipolkuja, mutta muun muassa marjastajat, sienestäjät ja hirvet ovat kuluttaneet maastoon polkuja.

Harjujen kasvillisuus on helposti tuhoutuvaa ja uudistuminen saattaa kestää vuosikymmeniä. Erityisesti monet kuivat jäkälät hajoavat rätisten saappaiden alla, kannattaakin koettaa kulkea vain valmiita metsäpolkuja pitkin.

Luonnossa liikkuessa kannattaakin muistaa aina jokamiehen oikeuksien lisäksi myös ne velvollisuudet luontoa ja maa-alueiden omistajia kohtaan. Parasta aikaa retkeilyyn harjuilla on kevät ja alkukesä, jolloin luonto heräilee talven jälkeen. Monet harjujen kasvit aloittavat kasvun jo heti lumien sulettua. Variksenmarja on yksi ensimmäisistä kukkijoista ja kasvi saattaa olla kukassa jo maaliskuun lopulla tai huhtikuun alussa.

Yksi harjujen runsaimmista kasveista kanerva kukkii vasta loppukesällä, jolloin suurin osa kasveista on jo kukkinut. Mehiläisille kanerva onkin alkusyksyllä tärkeä mehiläisten siitepölylähde. Leenharjulla on monipuolinen linnusto, vaikka kuten harjuilla yleensä, parimäärä ei ole kovin suuri. Harjuilla parimäärä on tavallisesti alle 100 neliökilometriä kohden. Kun se esimerkiksi rehevissä lehdoissa on moninkertainen.

Leenharjulta löytyy varsin jyrkkiäkin harjurinteitä. Erityisesti avonaiset etelänpuoliset rinteet ovat monien harjukasvien suosiossa. Kuvassa yli satavuotias mäntyvanhus.

Harjuselänteen lintulajistoon kuuluu muun muassa palokärki. Palokärki tarvitsee tarpeeksi vahvan puun pesäkolon kovertmiseen. Nykyisistä talousmetsistä ei sellaisia aina löydy, kun metsiä hakataan jo 50 vuoden iässä. Yleensä palokärki tekee uuden kolon joka vuosi mutta toisinaan se saattaa pesiä myös vanhassa kolossa. Näissä vanhoissa tikankoloissa pesii runsaasti kolopesijöitä kuten leppälintuja, kirjo- ja harmaasieppoja ja tiaisia.

Pöllöistä voi törmätä helmipöllöön, viirupöllöön ja varpuspöllöön. Hämärinä kesäöinä voi harjulla törmätä myös kehrääjään. Lintua pääsee harvemmin näkemään, koska laji liikkuu lähinnä hämärän aikaan. Myös muutto tapahtuu pimeässä kuten niin monilla muillakin lintulajeilla.

Alkukesällä harjulla voi kuulla useamman käen kukkuvan yhtä aikaa. Käet ovat mieltyneet munimaan varsinkin leppälintujen pesiin. Leppälintu pesii joko suuriaukkoisessa pöntössä, tikankolossa tai lahopuun kolossa. Lähes aina käki pääsee leppälinnun pesäkoloon. Hyvällä onnella saattaa harjulta löytää vaikkapa kangasvuokon. Sysmän ja Joutsan seudut ovat kangasvuokon levinnäisyyden pohjoisrajalla.

Jarmo Vacklin