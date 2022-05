Sakukon tilojen vuokra 164.800 euroa vuodessa

Joutsan kunta vuokraa Palvelukeskus Jouseen remontoidun sairaanhoidon, kuntoutuksen ja kotiin vietävien palvelujen yksikön, sakuko-osaston, tilat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistamalle seututerveyskeskukselle runsaan 164.800 euron vuosivuokralla. Asiasta päätti tällä viikolla tekninen lautakunta.

Vuokra on laskettu pinta-alan perusteella, ja summassa ovat mukana ylläpito- ja pääomavuokrat sekä korjausvastike.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Vuokra-aika on jo alkanut toukokuun alussa. Kyse on toistaiseksi voimassa olevasta vuokrasopimuksesta, joka kummalla tahansa osapuolella on oikeus irtisanoa kokonaan tai osaksi päättymään kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla. Vuokra on määrä tarkastaa ensi vuoden lopussa.

Tarja Kuikka