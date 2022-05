Lähde pyhiinvaellukselle Leivonmäen ja Joutsan maisemiin

Kesäkuussa Joutsassa voi lähteä pyhiinvaellukselle, kun Suomen poikki kulkeva viestipyhiinvaellus vaelletaan Joutsan läpi Kortesalmen sillalta Leivonmäelle ja sieltä Pappisiin. Joutsan osuuteen sisältyy kaksi noin 20 kilometrin mittaista patikointimatkaa.

Valtakunnallinen viestipyhiinvaellus alkaa tänään helatorstaina Savonlinnassa.

Kortesalmen sillalla viestikapulan eli vesipullon mukaansa saavat perjantaiaamuna 10.6. kirkkoherra Tuula Leppämäki ja kunnanjohtaja Harri Nissinen. Leppämäki ja Nissinen ovat aikeissa kävellä viestipyhiinvaellusta ainakin Leivonmäen kirkkoon asti. Lauantaina reitti kulkee Leivonmäen kansallispuiston läpi Pappisiin. Sunnuntaina viesti vaihtuu Vaihelan tilalla, ja pyhiinvaellus jatkuu siitä Hartolaan.

Kaikille avoimet tilaisuudet reitin varrella ovat lähtöhartaus Kortesalmen sillalla perjantaiaamuna sekä hiljaisuuden iltamessu Leivonmäen kirkossa perjantai-iltana. Myös lauantaiaamun hartaushetki Leivonmäen seurakuntatalolla sekä lauantai-illan ja sunnuntain aamuhartaus Vaihelan tilalla ovat kaikille avoimia.

– Leivonmäen iltamessussa pappi ei saarnaa. Laulamme rukouslauluja ja saarnan tilalla on hiljaisuutta. Nämä hartaushetket voisivat kerätä koolle myös sellaisia, jotka eivät syystä tai toisesta pääse kävelemään vaellusreittiä. Ehkä mökkiläisetkin löytävät paikalle, Leppämäki toivoo.

Pyhiinvaellus on keskiajan massaturismia, mutta Joutsan ja Leivonmäen alueella pyhiinvaellus on uudempi ilmiö: Pyhän Olavin mannerreitti on luotu vasta 2019. Reitti kulkee noin 800 kilometriä Savonlinnasta Turkuun. Turusta reitti jatkuu saariston ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin ja Norjaan.

Tulevaisuudessa innokas pyhiinvaeltaja voi kulkea koko reitin Venäjän Novgorodista Atlantin rannalle Norjan Trondheimiin, jos Venäjän puolelle suunniteltu reitti toteutuu.

Pyhän Olavin reitti on osa kansainvälistä pyhiinvaellusverkostoa. Suomessa reittejä on useita kymmeniä, parin kilometrin patikoinnista usean päivän vaelluksiin. Osalla reiteistä voi hiihtää, meloa tai pyöräillä. Reittejä voi kulkea omin päin tai osallistuen järjestettyihin, yhteisiin pyhiinvaelluksiin. Sähköpyörillekin on tarjolla ohjattua pyhiinvaellusta tänä kesänä Turussa.

– Viestipyhiinvaelluksessa mukana ovat ekologiset arvot, henkisyys ja liikunta. Tätä päivää on mietiskely ja meditaatio, ja kävellessä voi hyvin mietiskellä. Myös yhteisöllisyyden kokemus voi olla yllättävän vahva, Tuula Leppämäki kannustaa.

Ilmoittautumisaikaa mukaan Joutsan alueen pyhiinvaellukselle on 3. kesäkuuta asti. Ilman ennakkoilmoittautumista ryhmän matkaan ei voi kesken reitin liittyä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot löytyvät verkosta, www.pyhiinvaellussuomi.fi.

Ilona Savitie

Pyhiinvaellusreitti kulkee 10.-12. kesäkuuta Joutsan Kortesalmen sillalta Leivonmäelle, sieltä seuraavana päivänä Vartiamäkeen ja Vartiamäentietä Pappisiin. Mukaan patikoimaan voi ilmoittautua kuka vain. (Kuva: Tarja Kuikka)

