Voimametsä vahvistaa juuriaan Haihatuksessa

Yhteisöllinen taideprojekti Voimametsä jatkaa kasvuaan Taidelaitos Haihatuksessa. Voimametsä on osallistava ja syrjäytymistä ehkäisevä taideprojekti, jossa taiteilijat suunnittelevat ja toteuttavat kokonaisuuden yhdessä. Huhti–toukokuun aikana Voimametsä-talkoissa on ollut Joutsan yhtenäiskoulun oppilaita ja nuoria aikuisia nuorten työpajalta Hartolasta. Aikuisia on mukana myös: muun muassa eläkkeellä oleva sekataiteilija Leila Heikkinen ja hänen työparinsa Pauli Heikkinen ovat olleet tekemässä taideteoksia yhdessä nuorten kanssa.

– Leilan käsialaa ovat esimerkiksi nuo lasiteokset, Pauli on toteuttanut työn ja Väinö (Arvola) toimii tässä hanslankarina, Voimametsän äiti Kaisa Vigman esittelee.

Tänä vuonna projektia ohjaavat kuraattori Kaisa Vigman ja taiteilija, kouluttaja Arlene Tucker. Tucker ohjaa työpaja Signaalin nuoria Hartolassa, jossa valmistuu Voimametsään sijoitettava multimediateos. Rahoitusta Voimametsään on saatu 1000 euroa Kansan Sivistysrahastolta, mutta pääosin työ tehdään talkoohengessä.

Voimametsästä pyritään luomaan pysyvä ja skaalautuva toimintamalli, jota voi toteuttaa muuallakin. Vigman korostaa, että Voimametsä on matalan kynnyksen osallistava projekti, josta ei käännytetä ketään pois.

Väinö Arvola ja Pauli Heikkinen viimeistelevät oven panelointia Voimametsän katveessa. Valmis teos on nähtävissä Haihatuksen kesänäyttelyssä.

– Jokaisessa taidekeskuksessa pitäisi olla free zone, jossa voi päästä mukaan tekemään taidetta. Ei tätäkään projektia olisi, jos Haihatus ei olisi antanut minulle mahdollisuutta tehdä Voimametsää pari vuotta sitten. Se oli niin voimauttava tunne ja kokemus, että haluaisin sen saman mahdollisuuden kaikille, Vigman sanoo.

Voimametsä on auki yleisölle samaan aikaan muun Haihatuksen kesänäyttelyn kanssa, kesäkuun alusta elokuun alkuun.

Ilona Savitie

Kuva: Pauli Heikkinen ja Väinö Arvola valmistavat Voimametsään lasiovia, joiden lasiteokset on tehnyt Leila Heikkinen. Voimametsä on tänäkin vuonna osa Taidelaitos Haihatuksen kesänäyttelyä.