Kokoaikatyön ja tavoitteellisen kilpaurheilun yhdistäminen vaatii joustavuutta puolin ja toisin

Joutsalaislähtöisen hiihtäjän Veli-Matti Räsäsen takki oli aika tyhjä kilpailukauden päättyessä aiemmin keväällä. Kuluneella kaudella Jämsänkosken Ilvestä edustaneella Räsäsellä oli kaksi selkeää tavoitetta; panostaa pitkän matkan Visma Ski Classicsin kisoihin ulkomailla sekä hiihtää Suomen pääkisoja siinä ohella.

Tuloksellisesti tavoite oli sijoittua 30. parhaan joukkoon ulkomailla ja Suomessa 15. parhaan joukkoon. Aivan tähän Räsänen ei päässyt, sillä pitkän matkan kisojen paras sijoitus oli 35. SM-matkojen osalta startteja tuli vain yksi ja sijoitus 31., mutta Suomen cupeissa Räsänen nappasi useammankin sijoituksen 20 parhaan joukosta.

– Ihan ei numeraalisiin tavoitteisiin päästy, mutta kokonaisuudessaan olen suorituksiin hyvinkin tyytyväinen. Toisaalta tavoitteena oli kokeilla, millä tavalla useita pitkän matkan kisoja pystyy kilpailemaan työn ohella, miten kroppa käyttäytyy ja miten ylipäätään tällainen konsepti itselle toimii, summaa Räsänen.

Räsänen liittyi viime kesänä virolaisen Team Nordic Jobs Wordwiden joukkueen riveihin, joka panostaa nimenomaan Visma Ski Classicsin Pro Tourin kilpailuihin. Lähtökohtana on, että jos haluaa kiertää useampia kisoja, tulee hiihtäjällä olla tiimi taustallaan. Toki kilpailuihin pääsee mukaan ilman tiimiä, mutta ympärillä oleva tiimi helpottaa monia käytännön asioita huomattavasti. Kaudella 2019–2020 Räsänen ehti yksittäisiä kisoja kilpailla itävaltalaisen Ski Marathon Team Austrian jäsenenä.

– Halusin tälle kaudelle enemmän kisoja ja samalla enemmän tiimin puolelta huoltoa ja muuta tukea. Halusin ottaa pitkän matkan kilpailuissa stepin eteenpäin. Olin etsinyt sopivaa tiimiä viime keväänä ja kuin tilauksesta huomasin virolaistiimin etsivän uusia hiihtäjiä erityisesti pohjoismaista. Asiat kääntyivät parhain päin ja pääsin tiimiin, valaisee Räsänen.

Englannin kielellä kommunikoivan monikansallisen tiimin kanssa homma muotoutui mukavasti. Ensimmäisen kerran porukka kokoontui elokuussa yhteen Ruotsiin leirille. Joulukuun avauskisoihin tiimi matkasi viikkoa aikaisemmin ja tammikuun pitkä, neljän viikon reissu Keski-Euroopassa vahvisti tiimin yhteishengen.

– Yllätyin, miten hyvin tiimihomma toimi niin urheilullisesti kuin töiden osalta tarkasteltuna, tuumaa Räsänen.

Räsänen kertoo olevansa osittain yllättynyt, että pystyi hiihtämään niin paljon pitkiä kisoja ja ulosmittaamaan useassa kisassa hyvin.

– Tiesin, että töiden sovittamisessa tavoitteellisen kilpaurheilun kanssa tulee olemaan omat haasteensa. Olin jopa ajatellut aiemmin, että onko ylipäätään mahdollista yhdistää ulkomaan kisoja ja tehdä töitä kokoaikaisesti, mutta tämä onnistui paremmin kuin odotin. Onneksi tiimissä oli muitakin etätöiden tekijöitä, niin sinänsä kuvio ei ollut mikään ihmetys. Iso kiitos tästä kuuluukin tukijoille ja työnantajalle, joka joustamalla mahdollisti kilpailu-urani viemisen seuraavalle tasolle, kiittelee Räsänen.

Yksi iso kysymys läpi kauden oli palautuminen. Räsänen kertoo olevansa osittain yllättynyt, että pystyi hiihtämään niin paljon pitkiä kisoja ja ulosmittaamaan useassa kisassa hyvin.

– Tämä oli ensimmäinen todellinen vuosi, kun panostin harjoittelussa pitkiin matkoihin. Haluan jatkaa sitä rataa ja nähdä, mihin rahkeet riittävät tulevina kausina. Ajatuksena on jatkaa hyvin samantyylisellä mallilla ensi kauteen, panostaa pitkiin ulkomaan kilpailuihin sekä samalla kilpailla SM- ja Suomen Cupin kisat.

Räsänen on 1,5 vuotta työskennellyt kokoaikaisena projektipäällikkonä kasvavassa it-alan yrityksessä Ceili Oy:ssä. Työssään Räsänen on vastannut it-asiakasprojektien vetämisestä sekä asiakkaiden järjestelmäkokonaisuuksista. Hyvä joustavuus puolin ja toisin on mahdollistanut pidempienkin kisareissujen tekemisen.

Tulevaksi kesäksi Räsänen jättäytyy opintovapaalle viimeistelemään tietojärjestelmätieteidensä gradua, jota hän on töiden ja tavoitteellisen kilpaurheilun ohella yrittänyt takoa kasaan vuoden päivät.

– Kesällä on tavoite saada gradu tehtyä valmiiksi ja sitä myötä kauppatieteiden maisteripaperit käteen. Samalla todennäköisesti urheilulle ja treenaamiselle avautuu vieläkin joustavammat mahdollisuudet harjoitella. Uskon, että tämä kuvio antaa oman sysäyksensä harjoitteluun, tuumaa Räsänen.

Ensi kauden Ski Classics -tiimin suhteen ei vielä ole mitään sovittu, vaan kuviot neuvotellaan kuntoon loppukevään aikana. Varmaa on se, että tavoitteellinen kilpailu jatkuu. Räsänen sanoo lähtevänsä hyvillä mielin viemään harjoituskautta eteenpäin ja tavoitteet tulevaan pysyvät vähintäänkin samana.

Jonna Keihäsniemi

