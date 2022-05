Sana sunnuntaiksi: Rukoussunnuntai kehottaa rukoilemaan

Viides pääsiäisen jälkeinen sunnuntai (22.5.2022) on seurakunnissamme Rogate – eli rukoussunnuntai. Latinalainen nimi kehottaa meitä erityisesti silloin anomaan ja rukoilemaan (latinaksi Rogate). Raamattu puhuu paljon rukouksesta erityisesti ihmisten ja Jumalan välisessä kanssakäymisessä.

Jeesus itse opetti useissa yhteyksissä rukouksesta ja sen suuresta merkityksestä. Pelastushistoriaa tarkastellessamme tiedostamme Jeesuksen esimerkin voiman. Kaikissa elämänsä suurissa ja merkittävimmissä tilanteissa hän rukoili. Näin tapahtui muun muassa kasteen yhteydessä, valitessaan apostoleja, suorittaessaan parantamisihmeitä ja taistellessaan Getsemanessa ennen sovituskuolemaansa Golgatalla.

Jeesus opetti paljon esirukouksesta, joko suoraan tai apostoliensa välityksellä. Lisäksi hän jätti meille käytännön esimerkin, omasta esirukoustyöstään. Noustuaan taivaaseen Hän on Raamatun mukaan, Jumalan oikealla puolella, missä rukoilee jatkuvasti meidän puolestamme.

Toisten puolesta rukoileminen on nimeltään ”esirukousta”. Tällaisessa rukouksessa rukoilija unohtaa omat tarpeensa ja kantaa ensimmäisenä rukousalttarille lähimmäisensä asiat. Hyvin selvä ohjaus ja kehotus esirukoukseen on kirjattu Paavalin kautta 1. Tim. 2:ssa. Siinä Herra opastaa meitä rukoilemaan kuningasten, esivallan ja kaikkien ihmisten puolesta. Tällaisen rukouksen päämääränä on kaikkien ihmisten pelastuminen.

Hyvä on myös tiedostaa pyyntörukouksen merkitys. Raamattu toteaa, että meidän tulee anoa Jeesuksen nimessä, silloin tulemme saamaan ja kolkuttaessamme meille avataan.

Muistetaan rukoussunnuntain merkitystä ja lupauksia. Ne ovat rajattomat.

Pekka Rahkila

pastori