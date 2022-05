Joutsan Seudun päätoimittaja-toimitusjohtajaksi Marko Nikkanen

Joutsan Seudun hallitus on valinnut lehden päätoimittaja-toimitusjohtaksi Marko Nikkasen (kuvassa) Joutsasta. Kyseessä on osa-aikainen päätoimi, jossa päävastuualueena ovat päätoimittajalle kuuluvat tehtävät. Lisäksi hän vastaa yhtiön toimitusjohtajan tehtävistä. Valinnan osa-aikaisuus mahdollistaa sen, että Marko Nikkanen voi sivutoimenaan hoitaa Joutsan Tili- ja Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä.

Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Heikki Kuurne toteaa, että valintaa tukivat Marko Nikkasen aikaisempi kokemus lehden toimittajana ja toimitussihteerinä, osallistuminen lehtiyhtiön hallitukseen varapuheenjohtajana ja työvaliokunnan jäsenenä, vahva paikallistuntemus, talousosaaminen, hyvät yhteistyöverkostot sekä halu kehittää ja laajentaa lehtiyhtiön toimintaa.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Marko Nikkanen on syntynyt Joensuussa 1965, sekä tullut Saarijärven kautta Joutsaan 1972, joten tämän vuoden lopussa täyttyy 50 vuotta joutsalaisena. Ylioppilastutkinnon lisäksi koulutuspohjana on taloushallinnon tradenomi (AMK) tutkinto Joensuun ammattikorkeakoulusta.

Ensimmäinen pesti lehtiyhtiössä toimitusharjoittelijana Marko Nikkasella oli kevään 1984 ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Palvelussuhde lehtiyhtiöön väliin suoritettua armeijaa lukuun ottamatta jatkui yhtäjaksoisesti aina kevääseen 1993, alun harjoittelujakson jälkeen varsinaisena toimittajana ja myöhemmin toimitussihteerinä.

Paikallislehtityöskentelyä kertyi 1980–90-luvuilla yhteensä lähes 10 vuotta. Tämän jälkeen Nikkanen on toiminut Joutsan Seutu Oy:n hallituksessa vuodesta 2004 lukien.

Joutsan Tili- ja Yrityspalvelu Oy:n palvelukseen Marko Nikkanen siirtyi kesällä 1996 ja syksyllä 1999 yhtiön toimitusjohtajaksi. TYP-vuosia on kertynyt jo 25 ja valtaosa tehtävistä on kohdistunut yritysjohtamisen lisäksi ennen kaikkea asunto- ja kiinteistöyhtiöiden isännöinti- ja hallintotöihin. Toimitusjohtajan tehtäviä tällä hetkellä on Joutsan Ekowatissa, Kiinteistö Oy Joutsan Länsitie 2:ssa ja tilavuokrausta harjoittavassa Dirlandaa Oy:ssä.

Marko Nikkanen on osallistunut yrittäjäjärjestön toimintaan, Joutsan Joutopäivien ideointiin ja tapahtumajärjestelyihin. Paikallisissa urheiluseuratoiminnoissa palloilu on ollut keskeisenä harrastuksena Joutsan Seudun Pallon ja Flanelsin riveissä. Myös musiikki on kuulunut Nikkasen harrastuksiin, nuorempana soittoharrastuksena puhallinorkestereissa ja bändeissä.

Kädenjälkenä Joutsassa näkyy myös vuonna 1994 perustettu Rock-Mani-Ska ry, jonka puheenjohtajan ja toiminnan pyörittäjän roolit ovat hänelle tuttuja.

Päätoimittaja-toimitusjohtajan tehtävät Marko Nikkanen ottaa vastaan 1.9.2022.