Vaihtolava varkaiden matkaan Savenahontieltä

Poliisin tietoon tuli viime viikolla pidemmällä aikavälillä tapahtunut varkaus. Savenahontieltä on 18.4.-3.5 välisenä aikana varastettu vaihtolava. Lavan kyydissä on ollut erilaisia kaapeleita, joiden oletettu yhteispaino lavan kanssa on noin 7–8 tonnia. Tekijöistä ei ole tietoa.

