Työnhaun ohjeisiin tuli muutoksia, tapaamisia useammin

Työnhaun asiakkaita tullaan jatkossa tapaamaan paikan päälle Joutsaan TE-toimistosta. Tapaamiset ovat osa uutta toimintamallia, jolla työnhakua on uudistettu. Uudet ohjeet tulivat valtakunnallisesti voimaan toukokuun alussa, ja niitä käytiin esittelemässä Joutsassa viime viikon torstaina.

Keski-Suomen TE-toimisto on järjestänyt silloin tällöin pop up -tapaamisia Joutsassa TyöVarikon tiloissa, sillä lähimmät palvelupisteet sijaitsevat pitkän matkan päässä Jyväskylässä ja Jämsässä. Asiakas on lisäksi voinut asioida toimistossa puhelimitse tai videoyhteydellä. Apua etäyhteyksiin saa jatkossakin kunnanviraston asiontipisteeltä tai TyöVarikolta.

TyöVarikon ohjaajan Marjo Huikon mukaan TE-toimiston pop up -vierailuja on tehty Joutsaan ennenkin, mutta jatkossa niitä on tarkoitus pitää järjestelmällisemmin ja tiiviimmin asiakkaan tarpeen mukaan.

Sidosryhmäasiantuntija Piia Jaakkolan mukaan työnhaun uudessa asiakaspalvelumallissa on työnhakijan kannalta kolme muutosta entiseen.

– Tapaat omaa asiantuntijaasi jatkossa useammin kuin ennen. Lisäksi karenssiajat lyhenevät, esimerkiksi omasta irtisanoutumisesta johtuva 90 päivän karenssi lyhenee 45 päivään, Jaakkola listaa.

– Omasta tilanteestasi riippuen sinun on haettava 0–4 työmahdollisuutta kuukaudessa. Se ei tarkoita, että joka kuukausi on pakko hakea neljään eri työpaikkaan, vaan se määritellään jokaisen kohdalla yksilöllisesti. Tässä otetaan huomioon elämäntilanne, sijainti ja muut seikat. Tähän lukumäärään lasketaan mukaan myös se, jos itse vaikkapa soitat johonkin lähiseudun yritykseen ja kysyt, olisiko heillä töitä tarjolla, Jaakkola sanoo.

Uutta on myös nettijärjestelmän uudistus. Nykyinen te-palvelut.fi-sivusto korvataan kokonaan työmarkkinatori.fi-sivustolla, joka on jo ollut käytössä vanhan nettisivuston rinnalla. Viestikanavana toimivat myös perinteiset puhelin ja posti.

– Vaikka uudistuksia tehdään, työnhaku jatkuu normaalisti eli mikään ei sen osalta muutu. Työkokeilut, palkkatuki ja valmennukset esimerkiksi säilyvät ihan ennallaan, Jaakkola lisää.

Seuraava TE-toimiston pop up -vierailu Joutsaan on sovittu kesäkuulle. Nämä tilaisuudet ovat avoimia myös Luhangan asukkaille.

Ilona Savitie

Kuva: Piia Jaakkola ja Päivi Poskela Keski-Suomen TE-palveluista kävivät Joutsassa pitämässä työnhaun pop up -toimistoa ja kertomassa muutoksista te-palveluissa.