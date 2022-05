Joutsa muistaa uusia kuntalaisia tervetulopostilla

Joutsan kunta on alkanut lähettää uusille kuntalaisille tervetulopostia. Ensimmäiset kirjeet lähetettiin toukokuun alussa niille, jotka muuttivat Joutsaan tänä vuonna tammikuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Postia lähti runsaaseen 30 talouteen kaikkiaan 60 uudelle joutsalaiselle.

Joutsan kunnassa on kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan pohdittu useana vuonna sitä, miten uusia asukkaita voitaisiin muistaa. Tavaksi on harkittu tilaisuuden järjestämistä, mutta lopulta kunnassa päädyttiin tervetulopostin lähettämiseen.

– Ensinnäkin kirjepostin saaminen on kauhean ilahduttavaa. Aina kun saan itsekin jonkun muun kuin laskun, esimerkiksi kortin tai muun, niin se on todella hienoa. Ja se on minun mielestäni hieno lähestymistapa. Uskon, että kun tulee uudelle paikkakunnalle, on mukava saada postia, Nissinen taustoittaa päätöstä postin lähettämisestä.

Osalla tulijoista saattaa kunnanjohtajan mukaan olla jo pidempiä linkkejä Joutsaan – esimerkiksi osa nyt kirjeitä saaneista oli paluumuuttajia – mutta tervetulopostin ajatuksena on silti vahvasti se, että tulijat kokisivat itsensä tervetulleeksi paikkakunnalle.

Kirjeissä, jotka lähtivät äskettäin tuoreille joutsalaisille, lähetettiin kunnanjohtajan tervehdys, Joutsaan liittyvää infoa sekä muutamia lahjakortteja paikallisen kulttuurin pariin, vohvelikahveihin ja kesäkukkiin. Lahjakorteilla pyritään Nissisen mukaan tutustuttamaan uudet kuntalaiset paikkakunnan juttuihin.

Ensimmäisissä kirjeissä oli esimerkiksi Kukka-Sarin ja Haihatuksen lahjakortteja, mutta jatkossa toimijoita on tarkoitus vaihdella – yhtä lukuun ottamatta.

– Kino voi olla pysyvämpi, koska se on kunnan toimintaa, Nissinen sanoo viitaten Joutsan Kinon lahjakortteihin.

Kunta siis ostaa lahjakortit toimijoilta antaakseen ne eteenpäin. Hintaa ensimmäisessä postierässä lähetetyillä lahjakorteille tuli kunnanjohtajan mukaan yhteensä noin tuhat euroa.

Tervetuloposteja aiotaan lähettää Nissisen mukaan kolmesti vuodessa, seuraavan kerran varmaankin loppukesästä. Pidempään lähetysväliin ei haluta ryhtyä, sillä pyrkimyksenä on toivottaa uudet asukkaat mahdollisimman pian tervetulleiksi.

Nissisellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, missä määrin Suomen tai juuri Keski-Suomen kunnat lähettävät tervetulopostia, mutta hän sanoo useiden kymmenien kuntien tekevän niin – tosin useimmat lähettänevät pelkän infopaketin.

Kunnanjohtajan korviin on jo nyt kantautunut positiivista palautetta Joutsan tervetulopostia vastaanottaneilta. Kirje ja varsinkin lahjakortit on otettu ilolla vastaan.

– Se on hyvä syy lähteä joku sunnuntai päiväkahville tai näyttelyyn, kun on liput kädessä, sanoo Nissinen.

Vuosittain Joutsan muuttaa uusia asukkaita Nissisen mukaan noin 200. Tervetuloposteja lähetetään yksi taloutta kohden, joten vuosittain niitä lähtee noin 100–120 kappaletta.

Tarja Kuikka