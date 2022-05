Uusi rehtori Ulpu Silvasti näkee Joutsan koulumaailmassa paljon potentiaalia

Kun muuramelainen Ulpu Silvasti aloitti Joutsassa liikunnan ja terveystiedon opettajana marraskuussa vuonna 2007, ei hän osannut kuvitellakaan, että viisitoista vuotta myöhemmin hän luotsaa noin 350 oppilaan ja opiskelijan kokonaisuutta rehtorina samassa paikassa.

– Muistaakseni työhaastattelussa sanottiin, että oppilasryhmät pienenevät ja sitä myöten tuntimäärät, joten kovin pitkää pestiä ei välttämättä ole luvassa. Kävi kuitenkin erittäin positiivisesti ja samalla tiellä ollaan edelleen, toteaa Silvasti iloisena.

Liikuntaa ja terveystietoa Silvasti opetti reilut kymmenen vuotta, jonka jälkeen hän aloitti yhtenäiskoulun apulaisrehtorina elokuussa 2019 toimien siinä pestissä kaksi lukuvuotta. Kuluvan lukuvuoden Silvasti on hoitanut rehtorin viransijaisuutta.

Tämän vuoden elokuussa Silvasti aloittaa virallisesti yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin virassa. Silvasti on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri sekä terveystieteiden maisteri. Rehtorin opinnot hän suoritti ollessaan hoitovapaalla nuoremman lapsensa kanssa.

– Rehtorin työ on mielenkiintoista ja yksikään työpäivä ei ole samanlainen. Lisäksi tunnen talon, tekijät, oppilaat ja myös yhteistyötahot ympäriltä ovat hyvin tuttuja. Haluan olla sellainen rehtori, joka koetaan helposti lähestyttävänä ja yhteistyökykyisenä, summaa Silvasti.

– Näen, että Joutsassa on erittäin hyvät mahdollisuudet kehittää koulumaailman toimintakulttuuria. Täällä on paljon potentiaalia, miten kulttuuria voisi viedä eteenpäin, kiteyttää Silvasti.

Silvastin mukaan suuri ja pitkän tähtäimen yhteinen visio on hyvinvoiva Koulunmäki, jota pyritään rakentamaan pienin askelin. Visiossa puhutaan hyvinvoinnista niin oppilaan, henkilökunnan kuin huoltajan näkökulmasta. Kirkkaana ajatuksena on yhteisöllisyys, joka oli jo saatu hyvälle mallille rakennettua ennen koronapandemiaa. Visiossa halutaan korostaa sitä, että koulua tehdään yhdessä. Kaikki oppilaat eskareista abeihin huoltajineen sekä koulunmäen jokainen aikuinen ovat yhtä tärkeässä ja merkittävässä roolissa koulutyön eteenpäin viemisessä.

– Koronapandemia aiheutti suuren erillistymisen myös koulumaailmassa. Meillä on iso työ sen purkamisessa ja se varmasti tulee viemään useamman vuoden. Meillä oli jo hyvä yhteisöllisyys rakentumassa, joka kuitenkin rappeutui koronan myötä pahasti. Sitä ruvetaan rakentamaan kovalla tahdolla uudelleen. Pyrkimyksenä on, että koulussa päästään kohtaamaan toisia ja olemaan läsnä jälleen täysillä, kertoo Silvasti.

Kaikenlaisessa toimintakulttuurin kehittämisessä on aina omat haasteensa, että toimintakulttuuri saadaan pala palalta etenemään. Muutos on haastavaa ja se tulee vaatimaan työtä, jotta toimintakulttuuria saadaan muutettua niin koulun sisällä kuin sen ulkopuolella.

Kuluneena keväänä oppilashuoltoryhmä on päässyt mukaan koulun hyvinvointia kehittävään koulutukseen, jonka myötä myös hyvinvointisuunnitelmaa on työstetty. Hyvinvointityö on aloitettu siitä, että koulun kurinpito- ja poissaolomalleja selkeytetään ensi lukuvuodelle. Lisäksi muutama viikko sitten pidetty kiitollisuudenviikko oli jatkumoa jo viime syksynä alkaneelle hyvinvointityölle.

– Olen johtajana sellainen, että otan asiat asioina asiallisesti. Tätä aion toteuttaa rehtorina ja olla mahdollisimman hyvä koulunmäen porukan vetäjä, tuumaa Silvasti.

Kiireisen ja mielenkiintoisen viran vastapainoksi kahden pienen lapsen äidin vapaa-aika sujuu perheen parissa. Mutta mahtuu kalenteriin myös viikoittainen aika omalle harrastukselle; Silvasti harrastaa tanssia kilpailevassa joukkueessa. Viimeisin saavutus työssäkäyvistä ja perheellisistä äideistä koostuvalle joukkueelle on huhtikuussa Voimisteluliiton aluekilpailusta napattu hopea.

Jonna Keihäsniemi

Ulpu Silvasti haluaa edistää hyvinvoinnin kulttuuria Joutsan Koulunmäellä. Muutama viikko sitten yhtenäiskoululla pidetty kiitollisuudenviikko ja siitä syntynyt kiitollisuuspuu ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, että potentiaalia kehittymiselle on.