Peltotyöt alkaneet myöhässä, tulevan kesä sato huolettaa

Peltotöihin on päästy Joutsan ja Luhangan alueella noin viikon viiveellä, kevätkylvöt voivat olla enemmänkin myöhässä. Viime vuoden heikon sadon vuoksi tuleva kesä huolettaa maatalousyrittäjiä.

– Jos kalenteria katsoo, tässä pitäisi olla jo kiire. Yleensä on viimeistään äitienpäivänä ajettu lietettä pellolle, joskus jo vappuna. Jossain on nyt jo päästykin, mutta paljon riippuu peltolohkoista, onko vielä liian märkää. Meillä nurmen lannoitus aloitettiin torstaina, MTK:n paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Jani Rantanen sanoo.

Tänä keväänä saatiin äitienpäivää viettää tuoksuttomassa ympäristössä, sillä lietteen levitys on vasta alkamassa.

Jo viime syksynä maatalousyrittäjät olivat huolissaan kesän huonosta viljasadosta. Vanhat varastot alkavat nyt olla käytetty.

– Meiltä loppui oma varasto kuukausi sitten, sen jälkeen on menty ostorehulla. Yleensä on pärjätty omalla rehuviljalla, joinakin vuosina on jopa myyty osa leipäviljaksi, Rantanen toteaa.

Ostorehua ei kotimaasta enää saa, ja ulkomailta tuotu kallis tuontivilja vetää talouden tiukille maatiloilla.

– Tuotantokustannukset ovat nousseet hurjasti, polttoaineen hinta on tuplaantunut, lannoitteet todella kalliita ja rehuviljan hinta on moninkertaistunut. Tuottajille maksettava hinta kuitenkin laahaa. Minun urani aikana ei ole lähdetty näin epävarmassa tilanteessa kevätkylvöihin, Rantanen toteaa.

Juttua varten tehdyn pikagallupin mukaan usealla tilalla on ostettu tavallista vähemmän lannoitteita, ja niiden käyttöä saatetaan keskittää vain parhaille peltolohkoille.

– Viljan viljelystä saa tällä hetkellä ihan hyvän hinnan, mutta riski mahdollisesta huonosta sadosta jää viljelijän kannettavaksi. On iso tappio, jos tästä kesästä tuleekin samanlainen katovuosi kuin viime vuonna. Osa viljelijöistä joutuu nyt jättämään osa pelloista viljelemättä, mutta se tietää vielä pienempää satoa.

Pellolla voi olla vielä liian märkää kevättöiden aloittamiseen. Luntakin löytyy vielä varjopaikoilta.

Maatiloilla pohditaan nyt, saadaanko satoa niin että rehuvilja riittäisi ensi talveksi. Puhumattakaan siitä, riittääkö viljaa tiloilta myyntiin.

– Karjatilalle tilanne vaikuttaa niin, että jos vilja vähenee, on vähennettävä myös karjaa. Nyt toivotaankin edes normaalia viljasatoa, Rantanen sanoo.

Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan Joutsassa ja Luhangassa on noin 130 aktiivista maatilaa, ja käytössä olevaa viljelyalaa reilut 5000 hehtaaria.

Rantanen miettii vielä positiivista näkökulmaa tämän hetken tilanteeseen maatiloilla.

– Kotimaiselle ruoalle on tarvetta jatkossakin, joten onhan niitä tuottajahintoja joskus pakko nostaa.

Ilona Savitie

Kuva: Peltotyöt ovat vasta alkamassa Joutsan seudulla, noin 1-2 viikkoa myöhässä tavanomaiseen kevääseen verrattuna.