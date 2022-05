Eripuraa ja tyytymättömyyttä

Luhangassa muhii parhaillaan kiinteistöverosoppa. Keitoksen tuorein käänne on se, että kunnanhallitus on pyytänyt tarkastuslautakuntaa antamaan selvityksen siitä, mihin lautakunta aikoo käyttää pyytämiään kiinteistöverotietoja. Lautakunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei selvitystä aiota antaa.

Sivusta katsoen koko soppa vaikuttaa erikoiselta. Sen etenemistä epäilemättä seurataan nyt suurella mielenkiinnolla muuallakin kuin omassa pitäjässä.

Myös tarkastuslautakunnan ja vesihuollon ympärillä on kuohahdellut. Kritiikkiä esitetään eri tahojen toiminnasta. Ilmassa näyttääkin olevan nyt tyytymättömyyttä eri suuntiin. Eivätkä tyytymättömyys ja eripura jää siihen, vaan Manner-Suomen pienimmässä kunnassa vaikuttaa olevan eripuraisuutta muutenkin toimijoiden kesken – ainakin jos asiaa tarkastelee sosiaalisessa mediassa julkisesti käytyjen keskustelujen valossa.

Tilannetta on ihmetelty paitsi paikallisten, myös vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa. Kummastelua herättää se, että pienellä paikkakunnalla ei pystytä toimimaan yhteistyössä ja hoitamaan asioita sopuisasti. Matkan varrella osalta näyttäisi unohtuneen se, että niin oman pitäjän politiikassa kuin muillakin paikallisilla areenoilla olisi järkevää puhaltaa yhteen hiileen.