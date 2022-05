Valokuitua vuokra-asuntoihin jo tänä kesänä

Joutsassa aloitetaan vuokra-asuntojen liittäminen valokuituverkkoon. Samalla valokuitu tulee saataville myös muille taajaman asukkaille ja yrityksille Joutsassa ja Leivonmäellä. Myös Joutsan kunnan omia tiloja kuten kunnantalo, Joutsan yhtenäiskoulu ja kirjasto, Kurkiauran koulu sekä sote-keskus liitetään samaan valokuituverkkoon. Joutsan kunta sekä kunnan omistama Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asunnot allekirjoittivat sopimuksen valokuituyhteydet toteuttavan MPY-yrityksen kanssa maanantaina.

Hankkeen ensimmäinen vaihe tuo valokuidun 132 asuntoon, ja samalla valokuitu tulee tarjolle noin 1.500 asukkaan alueelle. Kartalla alue ulottuu Joutsan kirkonkylässä karkeasti nelostien, Pertunmaantien, Jousitien ja Joutsansalmen väliselle alueelle. Leivonmäellä kuituverkkoa on tulossa taajaman alueelle Leivonmäentien molemmin puolin.

– Meillä on 160 asuntoa Joutsassa, joista 132 liitetään tässä vaiheessa valokuituun. Valokuitu on asumistason nosto ja satsaus tulevaisuuteen, toimitusjohtaja Ari Solatie KOY Joutsan Vuokra-asunnoista sanoo.

Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesällä 2022. Osa runkoverkosta on jo aiemmin kaivettu maahan samaan aikaan sähköverkon maakaapeloinnin kanssa. MPY rakentaa kysynnän mukaan lisää tilaajaverkkoa alueelle, eli myy halukkaille valokuituliittymän ja toteuttaa viimeiset kaapeliosuudet olemassa olevan runkoverkon katukaapeista talon tekniseen tilaan. Kysynnästä riippuu, mille kaduille tai mihin taloyhtiöihin valokuitua saa tämän hankkeen peesissä. Taloyhtiölle kustannus olisi reilut 1.800 euroa sekä asuntokohtainen kuukausimaksu, omakotitalossa joko vajaan 1.400 euron kertamaksu tai määräaikainen kuukausimaksu sekä sen päälle tarvittava laajakaistamaksu.

Valokuitu parantaa nettiyhteyksiä merkittävästi. Kotitalouksissa se tarkoittaa muun muassa hyvälaatuista kuvaa suoratoistopalveluihin, katkeilematonta yhteyttä etäkokouksiin ja nopeaa tiedonsiirtoa.

– Valokuidun avulla voidaan myös järjestää terveys- ja hyvinvointipalveluita kotiin, jotta seniorit voivat asua kotona pidempään. Lisäksi valokuituyhteys nostaa kiinteistön ja asunnon arvoa. Nykyisellä tahdilla käyttämämme tiedon määrä tuplaantuu kolmen vuoden välein, ja kasvavan tietomäärän siirtämiseen tarvitaan yhä parempia ja luotettavia laajakaistayhteyksiä, MPY:n toimitusjohtaja Juha Häkämies sanoo.

Nyt alkavan MPY:n rakennushankkeen on tarkoitus olla valmiina kesällä 2023, osa valokuidusta saadaan käyttöön jo tänä kesänä. Joutsan kunta investoi hankkeeseen noin 60.000 euroa. Kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan kunta säästää suunnilleen saman verran euroja, kun se hankkeen myötä luopuu osasta nykyisiä tietoliikennepalveluja.

Joutsan keskustan omakotitaloissa on tällä hetkellä käytössä 45 valokuituliittymää, jotka on toteuttanut toinen valokuituyhteyttä myyvä yritys Keski-Suomen Valokuituverkot Oy. Myös KSVV:llä on jo valmista, rakennettua runkoverkkoa taajamassa.

Ilona Savitie

Kuva: Valokuituverkko laajenee Joutsassa. Verkkoa rakentavan yrityksen MPY:n toimitusjohtaja Juha Häkämies, kunnanjohtaja Harri Nissinen ja KOY Joutsan Vuokra-asuntojen toimitusjohtaja Ari Solatie sopivat valokuituliittymien toteutuksesta Joutsassa ja Leivonmäellä.