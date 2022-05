Lekyn porukalle uusi ennätys Tornien taistossa – 40 tunnistettua lajia

Lauantaina aamuviideltä Kirveslammen lintutornille Haapasuolle kokoontui Leivonmäen kansallispuiston ystävien joukko. Ilkka Arkiomaa, Esko Manninen, Heikki Hallman, Janika Tanni ja Terho Jalonen olivat varustautuneet hyvin, sillä seuraavat kahdeksan tuntia oli tarkoitus tiirailla ja havaita lintuja.

Arkiomaa kertoo Lekyn osallistuneen leikkimieliseen Tornien taisto- kilpailuun jo kahdeksatta kertaa. Kirveslammen lintutorni sijaitsee lammen vieressä suoalueella ja se asettaa omat haasteensa bongailulle.

– Me emme niinkään tavoittele hurjaa havainnointimäärää, vaan ennemminkin teemapäivän puitteissa on kiva kokoontua ja jakaa lintutietoutta ihmisille. Kirveslammen lähellä ei ole kosteikkoa, joka houkuttelisi vesilintuja ja kahlaajia, joten emme missään nimessä paini Etelä-Suomen huipputornien havaintomäärien kanssa samassa sarjassa. Pyrkimys on tuoda tätä harrastusta ihmisten tietoisuuteen niillä taidoilla ja tiedoilla, joita meillä on, summaa Arkiomaa.

Tänä vuonna sää suosi ja Lekyn joukkue havaitsi peräti 40 lajia, mikä on samalla porukan uusi ennätys.

Vuodesta 2000 lähtien Tornien taiston järjestämisestä on vastannut BirdLife Suomi. Tornien taisto käytiin kahden välivuoden jälkeen lauantaina osana kevään suurta lintuharrastuspäivää. Leikkimielinen kilpailu järjestettiin jo 27. kerran ja siihen osallistui yli tuhat lintuharrastajaa noin 300 lintutornissa ympäri maan.

Tornien taisto on leikkimielinen kilpailu, jossa kahdeksassa tunnissa pyritään tunnistamaan mahdollisimman monta lintulajia. Vähintään kahden joukkueen jäsenistä on tunnistettava laji, jotta se voidaan laskea. Kilpailun osallistumismaksut osoitetaan uhanalaisen heinäkurpan suojeluun.

Lauantaina vietettiin myös Bongaa päivä pihalla -tapahtuma, johon sai osallistua kuka tahansa ja havainnot tuli tehdä 100 metrin säteellä kodista.

