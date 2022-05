Kunnan rullaava kiinteistöstrategia etenee kunnanhallitukseen

Joutsan kunnan kuntastrategiassa tekninen ja ympäristöosaston yksi tavoite on tarkoituksenmukainen kiinteistökanta. Tavoitteena on kiinteistöstrategia ja sen seuranta. Kiinteistöstrategian toimenpiteenä ja esityksenä on kiinteistökannan vähentäminen. Kiinteistöstrategiatyötä on valmistellut teknisen lautakunnan nimeämä kiinteistötyöryhmä.

Viime joulukuussa perustettu työryhmä on valmistellut kevään mittaan uuden, rullaavan kiinteistöstrategian. Valmistellun kiinteistöstrategian tarkoituksena on pyrkiä myymään yksittäisiä asuntoja ja keskittämään omistukset taloyhtiöihin, joissa kunnalla on useampia asuntoja. Leivonmäellä myyntiin aiotaan laittaa myös isompia kokonaisuuksia, koska siellä on runsaasti asuntoja tyhjillään.

Rullaavaan kiinteistöstrategiaan kunnan omistamat rakennukset on jaoteltu ylläpidettäviin, myytäviin sekä purettaviin kohteisiin. Lisäksi vuokratilat on listattu omaksi kokonaisuudeksi.

Sote-kiinteistöt jäävät kunnan omistukseen ja ne vuokrataan hyvinvointialueelle ensi vuoden alusta. Puolestaan kunnalle tappiollisia teollisuushalleja pyritään ensisijaisesti myymään niiden nykyisille vuokralaisille. Rametkon hallin myyminen nähdään haastavana, joten todennäköisesti kunta jää kohteeseen vuokralle.

Myytävien kohteiden listalla on Pyykkärintupa, Pajatien asuntola eli Rutjakka sekä yksittäisiä asuinhuoneistoja eri yhtiöissä Joutsassa ja Leivonmäellä.

Hallintorakennusten ja perusturvan rakennusten purkulistalla on Liikekeskuksen yhteydessä oleva Joutsan virastotalo sekä terveysasema. Muiden rakennusten purkulistalta löytyy vanhan terveyskeskuksen ja palvelukeskus Jousen takana olevat niin sanottu Lääkäritalo sekä Mäntyranta. Havumäen kerhotalo on merkitty huutokaupattavaksi, mutta mikäli kauppoja ei synny, on edessä purkaminen.

Ylläpidettävien kohteiden listalla on Joutsan virastotalo, jossa sijaitsee kunnanvirasto. Kaikki sivistystoimen rakennukset sekä Kuntala, Jukola ja Joutoranta pysyvät kunnan omistuksessa. Myös Lasa-Halli, jossa toimii Wavin, jää kunnan ylläpidettäviin kohteisiin.

Tekninen lautakunta hyväksyi kiinteistöstrategian. Seuraavaksi strategia etenee kunnanhallituksen käsittelyyn ja lopulta valtuustoon.

Jonna Keihäsniemi

Leivonmäen yritystalo kuuluu myytävien kohteiden listaan kiinteistötyöryhmän valmistelemassa kiinteistöstrategiassa.