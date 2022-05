Sana sunnuntaiksi: Koti-ikävä

Vanha isäni asuu palvelutalossa. Lähes joka kerta tavatessamme hän puhuu kodista ja siitä, miten siellä olisi hyvä olla. Hänellä on koti-ikävä. Samalla hän tietää, ettei pysty enää yksin olemaan kotonaan. Moni meistä tietää, mitä koti-ikäväkokemus on. Tämän hetken jokapäiväisten uutisten joukossa kerrotaan ihmisistä, jotka ovat lähteneet kodeistaan sotaa pakoon. Kuulemme myös, miten monet pakoon lähteneet kertovat palaavansa kotiin heti, kun se on mahdollista. Koti-ikävä on erityinen ikävä. On paikka, johon kuulun, vaikka siellä kaikki ei aina niin loistavaa olisikaan.

Äitienpäivän kirkkotekstit kertovat taivaan ikävästä. Jeesus meni taivaaseen valmistamaan meille sijaa. Koti siis odottaa sielläkin. Ikävä taivaaseen ei ole samanlainen kuin ajallisen kodin ikävä. Tämän kodin me tiedämme, tulevaa emme edes osaa kuvitella. Ajallinen elämä päättyy, mutta mitä on sen jälkeen? Me uskomme ruumiin ylösnousemukseen Jeesuksen näyttämän esimerkin tavoin. Kuoleman edessä tulevaisuus, taivaankotiusko, on tärkeä. Kyse on nimenomaan uskosta ja Jumalan lupauksiin luottamisesta.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Taivaaseen ikävöiminen ei kuulosta ihan järkevältä, vaan pikemminkin tämän elämän pakoilemiselta. Ei näin tarvitse olla. Kumpaakin kotia eletään täysillä ja ajallaan. Koti on paikka, jossa asuvat tärkeät ihmiset ja jossa ovat tärkeät asiat ja tavarat. Koti on turvapaikka elämän keskellä. Siksi sinne on hyvä kaivata. Kodittomuus on irrallisuutta, ei ole paikkaa, minne mennä ja mihin kuulua. Tämän elämän jälkeen taivas on paikka, mihin kristitty kuuluu. Jeesuksen ylösnousemuksella tie taivaaseen avautui. Jeesus haluaa kuolemallaan lunastamansa omansa viedä luokseen taivaaseen. Siellä on kaikki tärkeä.

Kun koti-ikäväsunnuntai on juuri äitienpäivänä, se korostaa erityisesti kodin merkitystä. Äiti ja koti ovat melkein yhtä. Kodin yhdyssiteen toivoisi olevan rakkaus ja rakkaus sisältää kunnioituksen, arvostuksen sekä oman, riittävän tilan jokaiselle kodin asukkaalle. Taivaan kodissakin on tilaa jokaiselle. Onnea ja siunausta äidit, te ajallisen kodin koossapitäjät ja kodin hengen luojat.

Kai Jantunen

vs. seurakuntapastori, rovasti