Joutsan työväenyhdistys muutti nimensä – uusi nimi paljastettiin vappujuhlassa

Vaikka Joutsan työväenyhdistyksen perinteinen vappujuhla järjestettiin kahden vuoden tauon jälkeen, jäi tänä vuonna perinteinen vappumarssi pitämättä.

– Vappumarssista olemme keskustelleet jo pidempään ja tämä katko tuntui sopivalta uudistaa käytäntöjä. Marssit ovat jääneet nykyään suurempien kaupunkien asioiksi, taustoittaa Joutsan työväenyhdistyksen sihteeri Leo Niinikoski.

Juhlassa julkaistiin Joutsan työväenyhdistyksen kevään aikana valmisteltu nimimuutos. Yhdistyksen uusi nimi, Joutsan Demarit ry, rekisteröitiin huhtikuun lopulla. Niinikosken mukaan yhdistyksessä on jo hyvän aikaa pohdittu nimikysymystä. Joutsan työväenyhdistys on perustettu 12.06.1906 ja virallisesti se on rekisteröity 19.02.1920.

– Vanhaa kunnioittaen päätimme nyt uudistaa nimen paremmin 2000-luvun haasteisiin vastaavaksi. Mielestämme lyhyt ja naseva Demarit- nimi on positiivinen ja yleisesti käytetty ilmaus SDP:n jäsenistä, summaa Niinikoski.

Tilaisuuden juhlapuheenvuorosta vastasi muuramelainen, tuore Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja Jani Kokko. Ensimmäisen vappupuheensa ikinä Joutsassa pitänyt Kokko käsitteli Ukrainan tilannetta sekä tulevaa hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja uskoo, että pohjatyö saadaan tehtyä hyvin. Haasteita riittää kuitenkin vielä suuresti, ennen kuin tammikuussa 2023 hyvinvointialue aloittaa käytännössä.

– Tavoitteena on, että vuoden vaihtuessa palvelut toimivat samalla tavalla ja jouhevasti, ikään kuin mitään muutosta ei olisi tapahtunutkaan. Itse näen, että palveluiden saatavuus tulee turvata tasapuolisesti koko Keski-Suomessa, ei missään nimessä keskittää Jyväskylään, toteaa Kokko.

– Puheenjohtajana on ollut ilo seurata, että juurikaan kukaan valtuutettu ei keskusteluissa niinkään tuo esille edustamaansa kuntaa. Enemmänkin valtuutetut ovat keskisuomalaisia, jotka pyrkivät tekemään asioita niin, että kaikilla keskisuomalaisilla palvelut toimisivat tulevaisuudessakin, Kokko painottaa.

Ohjelman lisäksi yleisölle oli tarjolla simaa, munkkeja ja kahvia. Keväistä musiikkia juhlayleisölle tarjoili Viron perhe.

Jonna Keihäsniemi

