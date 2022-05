Auton lasi rikottiin Leivonmäellä

Poliisi pyytää havaintoja vahingonteosta, joka sattui Leivonmäellä maaliskuun puolivälissä. Henkilöauton vasen sivuikkuna rikottiin tuolloin Kanervatiellä Leivonmäen keskustassa.

Rikosilmoitus asiasta jätettiin vasta huhtikuun lopulla. Poliisista kerrotaan, että vahingonteon ja rikosilmoituksen jättämisen välillä on usein viivettä. Rikosilmoitus kannattaa poliisin mukaan kuitenkin tehdä mahdollisimman pian, heti kun vahingonteko on huomattu. Jos tuoreeltaan huomaa esimerkiksi autoon tehdyn vahingonteon sillä välin kun itse on käynyt kaupassa, kannattaa soittaa heti hätänumeroon.