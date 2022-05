Haihatukselle kunniamaininta Femmagaalassa

Joutsalaisen Taidelaitos Haihatuksen MusaSunnuntait on palkittu kunniamaininnalla viime torstaina Seinäjoella järjestetyssä musiikkialan vaihtoehtogaala Femmagaalassa. Femmagaala on Emma Gaalan eli Suomen suurimman musiikkialan palkintojenjakotilaisuuden varjogaalaksi vuonna 2004 perustettu vaihtoehtogaala, jossa palkitsemisperiaatteena on, että ”vaikka artisti ei ole myynyt kybällä, voidaan se silti palkita femmalla”.

Femmagaalassa oli tänä vuonna viisi palkintokategoriaa: Rock-Femma, Rauha-Femma, Rakkaus-Femma, Zoomer-Femma ja Femma-Femma. Luhankalainen laulaja ja lauluntekijä, muusikko Litku Klemetti oli ehdolla Femma-Femmassa, muttei tullut palkituksi.

Edellä mainittujen palkintojen lisäksi gaalassa jaettiin kunniamainintoja, joiden saralla siis myös Haihatus palkittiin MusaSunnuntai-konseptistaan. Haihatus sai kunniamainintojen saralla Creatin Skaala on mieletön -palkinnon.

Haihatus käynnisti MusaSunnuntait kesällä 2020. Kyse on taidelaitoksessa kesäaikaan sunnuntaisin järjestettävistä piknik-henkisistä livekeikoista, jotka ovat saaneet suuren suosion. Haihatus on ilmoittanut jatkavansa MusaSunnuntai-keikkoja myös tänä kesänä.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Jonna Keihäsniemi