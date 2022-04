Luhanka mukana Huonon Äidin ja huippukokin keittokirjassa

Luhanka sai helmikuussa näkyvyyttä ruokakirjallisuudessa, kun Huono Äiti -yhteisön kehittäjä Sari Helin ja keittiömestari Ilkka Lääveri julkaisivat osin paikkakunnalla kuvatun teoksen Kokkauksia, Huonon Äidin ja huippukokin keittokirja. Kyse on Readme.fi:n kustantamasta noin 300-sivuisesta kirjasta, jota on kuvattu myös Helsingissä, Kuusamossa, Nokialla ja Tampereella. Luhangan osuus on 50-sivuinen ja se sisältää viitisentoista reseptiä. Kaikkiaan reseptejä on satakunta.

Huono Äiti on muun muassa Ylen ajankohtaisohjelmien tv-toimittajana ja radiotoimittaja työskennelleen Sari Helinin luoma konsepti, joka syntyi sosiaalisessa mediassa yhden naisen juttuna, laajeni blogiksi ja lopulta yhteisöksi.

Yhteisö kuvaa itseään teeskentelemättömien ihmisten yhteisöksi, jossa eletään ei-täydellistä, vajavaista elämää ja ollaan välillä hyvin kyllästyneitä ja voimattomia. Yhteisöllä on sosiaalisessa mediassa yli 120.000 Facebook-seuraajaa ja yli 32.000 Instagram-seuraajaa. Huono Äiti on rekisteröity tavaramerkki, jonka nimissä myydään monenlaista, esimerkiksi suklaata.

Ilkka Lääveri on puolestaan palkittu keittiömestari, joka on työskennellyt useissa huippuravintoloissa ja toiminut ravintoloitsijana. Hän on suunnitellut Kokkauksia-kirjan reseptit Huonon Äidin seuraajien toiveiden pohjalta.

Kirjan Luhanka-osuus kuvattiin Sari Helinin mukaan kesällä 2020 hänen luhankalaisjuurisen ystävänsä vapaa-ajan asunnolla Judinsalossa. Kuvauspaikka järjestyi lyhyellä varoitusajalla.

– Soitimme ystävälle Judinsaloon ja sanoimme, että meille tuli tässä semmoinen idea, että kun sinulla on niin mielettömät ne maisemat siellä, niin sopiiko, että me tultaisiin huomenna sinne kuvaamaan muutamaksi päiväksi ruokakirjaa. Niin me sitten mentiin, muistelee aiemminkin Luhangassa käynyt Helin.

Kuvaukset kestivät useita päiviä, sillä pelkkään raaka-aineiden hankintaan lähialueilta meni runsaasti aikaa ja lisäksi esimerkiksi suunniteltiin ja tietysti kuvattiin. Helin itse otti juuri Luhangan-kuvat, vaikka muuten kirjan pääkuvaajana toimi Liisa Valonen.

Luhankaa viehättävänä pitävä Helin sanoo näkevänsä paikkakunnalla todella paljon potentiaalia luontoympäristön ja saavutettavuuden takia. Hän kannustaakin, että nyt vaan paikkakunnalle enemmän kesäkahvilaa, kesämatkailusatamaa, tunnettuutta ja kaikkea muutakin.

– Kun siis Luhankahan on valtavan lähellä Helsinkiä, ja sitten kun kuitenkin on Jyväskylä siinä kupeessa ja kaikkea muuta. Sehän on mahdollisuuksien paikka, kun siinä on niin mielettömän kaunis luonto, hän kehuu.

Helinin mukaan Ilkka Lääveri on käynyt yhdellä kuvauspaikkakunnista pop up -ravintolakeikalla. Helin ei pidä mahdottomana, etteikö sellaisen voisi tehdä Luhangassakin.

– Ei sitä tiedä, ollaanko joku päivä tekemässä siellä jotain Luhanka-menua. Mutta se jää nähtäväksi.

Tarja Kuikka