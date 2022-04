Boikotti keskeytti suurteholatauslaitteiston asennustyöt Huttulassa

Ukrainan sodan myötä venäläiseen energiayhtiö Lukoiliin ja sen omistamaan Tebol-ketjuun kohdistettu boikotti näkyy myös Joutsassa. Latauspisteoperaattori Rechargen oli määrä asentaa kevään ja kesän aikana Huttulaan sähköautojen lataamiseen tarkoitettu 300 kilowatin suurteholatauslaitteisto, jossa on dynaaminen kuormanhallinta neljälle latauspaikalle, mutta Huttulan tekemän Teboil-yhteistyön takia hanke on keskeytetty.

Huttulalla on toimitusjohtaja Jaakko Ikosen mukaan Rechargen kanssa 15 vuoden vuokrasopimus alueen käytöstä, mutta nyt asennustyöt seisovat, kunnes yhtiön norjalainen omistaja katsoo, ettei Lukoilia enää tarvitse boikotoida.

Huttulassa on nykyisellään pieni latausasema, jossa voi ladata yhtä autoa kerrallaan. Rechargen vetäytyminen hankkeestaan täysin olisi Ikosen mukaan huono asia Huttulalle ja koko Joutsan kaupalle. Hän perustelee näkemystään sillä, että sähköautojen ja hybridien käyttö lisääntyy, ja pitkillä matkoilla pysähdyspaikat valitaan latauspaikkojen mukaan. Jos Huttulassa olisi suurteholatausasema, autoilijat voisivat autoa ladatessaan asioida Joutsan kaupoissa, koska etäisyydet ovat lyhyet.

– Nyt sitä mahdollisuutta ei ensi kesänä ainakaan ole, harmittelee Ikonen.

Muuten Teboil-boikotti ei ole Ikosen mukaan Huttulassa näkynyt, vaan sisäkauppa on käynyt normaalisti. Polttoainemyynnistä Ikonen ei tosin tarkemmin tiedä, sillä se on Teboilin toimintaa, ja Huttula on vain vuokrannut mittarikentän yhtiölle.

– Boikotin merkitystä näkee vasta kesällä, kun lomalaiset ja muut lähtevät liikenteeseen. Mutta tietysti tämä korkea polttoaineen hinta tällä hetkellä on vähentänyt liikennöintiä muutenkin, niin se on sitten vaikea katsoa, mikä johtuu boikotista ja mikä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Meillähän on onneksi ohikulkijoissakin paljon vakiokävijöitä, niin he suunnilleen tietävät talon historian, niin siinä mielessä en ole siitä kauhean huolissaan, sanoo Ikonen.

Talon historialla Ikonen viittaa siihen, että Huttula on joutsalainen perheyhtiö, jolla ei ole Teboilin kanssa muuta tekemistä kuin että Teboil myy sen tontilla polttoainetta. Ikonen ei ole kuullut, että kukaan olisi lopettanut Huttulassa asioinnin Teboil-yhteistyön takia, mutta tietää monella muulla Teboilin kanssa yhteistyötä tekevällä olevan toinen tilanne.

– Jossain Etelä-Suomessa ja isoissa kaupungeissa on ollut erittäin kovia pudotuksia näillä kauppiailla myynneissä. Puhutaan jopa, että myynti on tippunut sisäkaupassa puoleen.

Huttulan ja Teboilin nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun. Jatketaanko sitä vai ei, sitä ei ole Ikosen mukaan vielä päätetty, mutta kesken kauden kiinteää sopimusta ei kuitenkaan voi katkaista.

