Venäjän hyökkäys jatkuu Ukrainassa, ja ukrainalaisten pakolaisten määrä kasvaa. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan jo yli 5 miljoonaa ukrainalaista on joutunut pakenemaan maasta.

Ukrainasta pakenevien määrä riippuu sotatoimien jatkumisesta. Tällä hetkellä virallinen arvio on, että Suomeen voi tulla tänä vuonna 40.000–80.000 ukrainalaista hakemaan kansainvälistä suojelua. Huhtikuun alussa oli tiedossa noin 16.000 maahamme tullutta.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Kuten toisaalla lehdessämme kerromme, ainakaan toistaiseksi Joutsaan ei ole tulossa vastaanottokeskusta tai hätämajoitusta. Myöskään isompaa seudulle tulevaa pakolaisjoukkoa ei ole tiedossa. Sen sijaan yksityiset kansalaiset ovat majoittaneet koteihinsa joitakin sotaa pakenevia ukrainalaisia. Tämä on ansiokasta kansalaistoimintaa.

Sodan alkaessa puhuttiin jopa, että kotimajoitus oli niin suuressa suosiossa, etteivät kaikki tulijat olleet edes viranomaisten tiedossa. Ukrainalaisilla ei ole tarvetta hakea suojelua heti EU-alueelle saapuessaan, koska he pääsevät Schengen-alueelle biometrisellä passilla viisumivapaasti ja voivat liikkua EU-alueella vapaasti 3 kuukauden ajan.

Viranomaiset painottavat, että tulijat olisi hyvä saada merkittyä lähimmän vastaanottokeskuksen kirjoille, tämä takaa esimerkiksi terveydenhuollon palvelut. Joutsaa lähin vastaanottokeskus on Jyväskylässä. Sen kirjoilla on 584 alaikäistä ukrainalaislasta, joista 375 on kouluikäisiä. Määrä sisältää muun muassa yksityismajoituksen lapset eri puolilla Keski-Suomea.