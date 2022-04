Joutsaan ei ole tulossa vastaanottokeskusta eikä hätämajoitusta Ukrainan pakolaisille – kunnassa kuitenkin varaudutaan mahdolliseen tilantarpeeseen

Joutsaan ei ole ainakaan toistaiseksi tulossa vastaanottokeskusta eikä hätämajoitusta Ukrainasta sotaa paenneita varten, eikä paikkakunnalle ole tiettävästi tulossa isompaa pakolaisjoukkoa. Tällä hetkellä paikkakunnalla on vain yksittäisiä kotimajoituksessa olevia ukrainalaisia.

Joutsan kunnan johtavan sosiaalityöntekijän Päivi Boualemin mukaan vastaanottokeskus on Maahanmuuttoviraston (Migri) alaista toimintaa, eli jos vastaanottokeskusta Joutsaan suunniteltaisiin, Migri tiedustelisi kunnalta tiloja. Tällaisia tiedusteluja ei ole kuitenkaan tehty. Kunnalla ei ole Boualemin mukaan myöskään tietoa siitä, että Joutsaan olisi tulossa isompaa pakolaisjoukkoa.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

– Jos tulee yksittäisiä kuntaan muuttavia, niin heitä pystytään meidän tuella ja palveluilla auttamaan oikean avun äärelle. Mutta sitten tietysti jos isompi ryhmä syystä tai toisesta saapuisi, niin se vaatisi jonkinlaista järjestämistä, myös hätämajoitusasiat. Jos sellaiselle tarvetta tulisi, niin se pääsääntöisesti hoituu Migrin kautta, sanoo Boualem.

Myöskään SPR:llä ei ole järjestön Länsi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Tero Hintsan mukaan tietoa siitä, että Joutsaan olisi tulossa isompi joukko ukrainalaisia.

– Tällä hetkellä Suomeen sotaa pakenevien määrä on laskenut maaliskuun jopa yli 1.000 tulijan päiväkohtaisista määristä, sanoo Hintsa.

Hänen mukaansa SPR ei ole myöskään aikeissa perustaa hätämajoitusta Joutsaan, mutta auttaa kyllä muuten.

– Vapaaehtoisemme ovat suunnitelleet toimintaa ja varautuneet auttamaan sekä tukemaan kotoutumista, mikäli Ukrainasta saapuisi suurempi ryhmä Joutsaan.

Joutsan kuntakin on kuitenkin varautunut tulijoihin. Päivi Boualemin mukaan heitä voitaisiin mahdollisesti majoittaa tyhjiin vuokra-asuntoihin tai muihin tyhjiin tiloihin, esimerkiksi vanhan terveysaseman osastolle. Minkä verran heitä voitaisiin ottaa, sitä ei ole Boualemin mukaan päätetty. Migrin käyttämän laskentakaavan mukaan kyse olisi maksimissaan bussilastillisesta tulijoita.

Boualem painottaa tulijoiden vastaanottokeskuksen piiriin saamisen tärkeyttä. Tällöin he voivat saada esimerkiksi terveydenhuollon palvelut ja vastaanottorahan.

– Siinä mielessä se on aina tärkeätä, että kuka ikinä työssään tai vapaa-ajallaan kohtaa sotaa karkuun lähteneitä, ja tilapäinen suojelu on se, mikä on myönnetty, niin että ohjattaisiin jotenkin vastaanottokeskuksen toiminnan piiriin. Sillä saataisiin jotenkin turvattua se, että he ovat joissakin kirjoilla ja kansissa ja saavat myös niitä palveluja sitä kautta, sanoo Boualem.

Joutsan kannalta lähin vastaanottokeskus sijaitsee Jyväskylässä. Migri on myös ilmoittanut, että Kangasniemelle avataan toukokuun alkuun mennessä Mikkelin vastaanottokeskuksen sivutoimipiste.

Tarja Kuikka