Digitutorit auttavat älylaitteiden ja tiedonhaun kanssa ikäihmisiä

Joutsassa on tänä keväänä valmennettu kymmenen innokasta digitutoria. Digitutor, eli vapaaehtoinen digitukija, opastaa erityisesti ikäihmisiä arjessa vastaan tulevien digipulmien kanssa. Pulmia voi tulla esimerkiksi älypuhelimen käyttämisessä tai sähköisessä asioinnissa.

Joutsan pääkirjastossa digiopastusta on tarjolla tänä keväänä torstaisin kahden tunnin ajan 12. toukokuuta asti. Paikalla on aina kaksi digitutoria, joiden opastukseen tulee varata aika etukäteen kirjastosta. Toivottavaa on, että opastukseen otetaan mukaan oma laite, mikäli se on mahdollista.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Ensimmäisellä digiopastuskerralla ei asiakasvarauksia ollut, mutta paikalle kokoontuneet tutorit Tuula Arkiomaa, Esa Rikkola, Merja Himanen, Hilkka Lankia ja Mervi Heinonen jakoivat tulevien opastuspäivien vuoroja ja merkkasivat niitä kaikille yhteiseen tiedostoon – toinen toistaan auttaen.

– Me emme ole korkeasti koulutettuja atk-ihmisiä, mutta sitäkin enemmän meillä on kova palo auttaa muita ihmisiä laitteiden kanssa ja siinä samalla ehkä oppia niistä myös itse, summaa Arkiomaa.

– Tiedämme, että monet ihmiset kohtaavat viikoittain ongelmia älylaitteiden tai sähköisten palveluiden kanssa, joskus pienempiä ja toisinaan suurempia. Niinpä toivomme, että ihmiset rohkaistuisivat varaamaan matalalla kynnyksellä opastukseen aikoja, jotta päästään yhdessä ratkaisemaan kinkkisiä tilanteita, jatkaa Himanen.

Kaikilla digitutoreilla on omakohtaisia kokemuksia digitaidoista ja niiden heikkenemisestä. Halu auttaa muita, kenties samojen ongelmien kanssa painivia oli suurin syy lähteä kahden päivän digitutor-valmennukseen.

– Minulla on iäkkäitä sukulaisia ja olen mukana Gubbe-toiminnassa, joten koin hyödylliseksi lähteä tähän koulutukseen. Olen jo nyt kokenut tilanteita, joissa olen itsekin oppinut lisää digitaitoja, summaa Heinonen.

– Jäin pankista eläkkeelle alkuvuodesta ja ajattelin, että digitaitoja olisi kiva ylläpitää. Tämä toiminta oli kuin vastaus siihen, koska tässä on mukavaa tekemistä vapaa-ajalle ja tykkään tehdä vapaaehtoistyötä, painottaa Himanen.

Kaikki tutorit ovat yhtä mieltä siitä, että digitaitoja tarvitsevat nykyään myös entistä enemmän ikäihmiset. Suurin osa ei välttämättä uskalla tuoda ongelmaa ilmi, ja jokin homma voi siksi jäädä tekemättä.

– Niin monessa asiassa tarvitaan nykyään digitaitoja. Huomasin itse digitaitojen heikentyneen, mutta porukalla kouluttautuessa esiin nousikin omat vahvuuteni. Tämä on kivaa tekemistä, toteaa Lankia.

Leivonmäen lähikirjastossa järjestetään digiopastusta huhtikuussa torstaisin ja toukokuussa tiistaisin sekä torstaisin, helatorstaita lukuun ottamatta. Opastuspyyntö on jätettävä viikko etukäteen Leivonmäen lähikirjastoon. Luhangan kirjastoon ei vielä ole saatu opastuspäiviä lukittua, mutta suunnitelmissa on jalkauttaa opastusta myös sinne.

Toiminnasta vastaavat yhdessä Keski-kirjastot, Maaseuturahasto sekä Digivireä Keski-Suomi-hanke.

Jonna Keihäsniemi

Kuvassa digitutorit Tuula Arkiomaa (edessä vas.), Esa Rikkola, Merja Himanen, Hilkka Lankia ja Mervi Heinonen. Digitutorit odottelevat innolla, että kevään varauslista alkaa täyttyä nimistä.