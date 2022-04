Joutsan kunnalta avustus luontoleirin järjestämiseen

Joutsan kunnanhallitus on myöntänyt Jyväskylän kesäyliopistolle 3.000 euron avustuksen Rutalahden luontoleirin järjestämiseen tänä kesänä.

Kesäyliopisto, jonka jäsenkuntiin Joutsan kunta kuuluu, on järjestänyt Rutalahdessa alakoululaisten luontoleirejä vuodesta 2018. Kunta on myöntänyt avustusta leirien järjestämiseen aiempinakin vuosina, tuolloinkin 3.000 euroa per kesä.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Luontoleirien järjestämiseen osallistuu kesäisin Rutalahdessa myös paikallinen nuorisoseura, joka tarjoaa leirillä käytettävät tilat ja hoitaa ruokailut käytännössä.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Jonna Keihäsniemi