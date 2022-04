Joutsassa ollaan valmiina auttamaan Ukrainasta saapuvia

Kansainvälisen kriisiavun työryhmä kutsuttiin koolle, kun Ukrainan sota alkoi helmikuussa. Työryhmä kertasi aiemmat kokemukset ja opit avustustyöstä turvapaikanhakijoiden kanssa, ja on nyt taas valmiudessa aloittamaan vapaaehtoistyön, kun Ukrainasta saapuu tulokkaita Joutsan alueelle. Yksittäisiä ukrainalaisia on jo nyt majoittunut seutukunnalle yksityismajoitukseen, lähinnä perheen tai sukulaisten luokse.

Syksyllä 2015 perustettu työryhmä toimi aiemmin monikulttuurisuustyöryhmän nimellä. Tarve työryhmälle syntyi, kun Joutsaan avattiin Punaisen Ristin vastaanottokeskus. Silloinkin työryhmä keskittyi tekemään vapaaehtoistyötä pakolaiskriisin keskellä.

– Vaihdoimme nimen vain paremmin sopivaksi siihen, mitä tämä työryhmä omalla alueellamme tekee, Sari Nummela sanoo.

Työryhmän toimintaa vetävät nyt joutsalaiset Ilona Savitie ja Sari Nummela. Jos Joutsaan tulisi bussilastillinen Ukrainasta paenneita perheitä, työryhmässä ollaan valmiita auttamaan. Apu voi olla ystävätoimintaa, tavarakeräyksen järjestämistä tai vaikkapa kielen opettamista.

– Keväällä 2018 totesin täällä paikallislehden sivuilla, että on hyvä varautua siihen, että uusi pakolaisvirta voi tulla ennemmin tai myöhemmin. Nyt se virta on tulossa Ukrainasta Suomeen. Meillä Joutsassakin on onneksi kokemusta muutaman vuoden takaisesta pakolaiskriisistä, mikä voidaan nyt käyttää hyödyksi. Kaikki tahot ovat nyt valmiimpia toimimaan, Ilona Savitie sanoo.

Työryhmä toimii osana SPR:n paikallisyhdistystä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Aila Niinikoski. Työryhmässä tähdätään nyt siihen, että viestintä, verkostot eri toimijoiden kesken sekä valmistautuminen ovat kunnossa. Yhteydenpitoa on näissä merkeissä jo aloitettu muiden toimijoiden kuten seurakunnan, valtakunnallisen kotimajoitusverkoston sekä Joutsan kunnan kanssa.

Huhtikuun alussa Suomeen oli tullut noin 25.000 pakolaista Ukrainasta. Sisäministeriö arvioi, että tulijoita saattaa kertyä tänä vuonna 40.000–80.000.

Tähän mennessä vastaanottokeskukset ukrainalaisille ovat sijoittuneet pääosin isompiin kaupunkeihin. Niissä majoituspaikat alkavat täyttyä nopeasti. Keskitettyä majoitusta on lyhyessä ajassa järjestetty myös pienemmille paikkakunnille, uusimpina lähialueilla Jämsä ja Kangasniemi, jossa vastaanottokeskuksen toiminta alkaa toukokuun alussa.

SPR:n apua saattavat tarvita paitsi Ukrainasta saapuvat, myös kotimajoitusta tarjoavat sekä muut auttamistyötä tekevät tahot ja toimijat. SPR-vapaaehtoistoimintaan voi itse lähteä mukaan matalalla kynnyksellä. Työryhmään voi ottaa yhteyttä esimerkiksi Facebookin kautta tai laittamalla suoraan sähköpostia ilona.savitie@gmail.com.

Ilona Savitie