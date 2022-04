Humppilasta Joutsaan siirtynyt Matias Penttinen viihtyy työssään kunnan talous- ja hallintojohtajana

Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtajana viime marraskuussa aloittaneella Matias Penttisellä (kuvassa) on ollut viime aikoina kädet täynnä töitä. Penttisen päivittäiseen työhön kuuluvat muun muassa talouskysymykset, talousjohtaminen, kunnallishallinto ja yleishallinnon esimiehen tehtävät, mutta isona ajankohtaisena asiana hänen työpöydällään ovat viime kuukausina olleet, ja ovat yhä, myös soteuudistukseen liittyvät asiat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä ensi vuonna kunnilta hyvinvointialueille, Joutsan kunnan noin 280 työntekijästä perusturvan työntekijät, lähes 120 henkilöä, siirtyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen. Siirtymä teettää Penttisellekin paljon työtä.

– Meillä on nyt – muutamia esimerkkejä heitettynä – vakuutukset, jotka koskettavat koko meidän henkilöstöämme. Sieltä puolet tippuu pois. Perusturvalautakunta tullaan lakkauttamaan tämän vuoden lopusta. Meillä on sopimuksia, jotka täytyy skaalata pienemmäksi, koska meille jää vähemmän työntekijöitä ja toimintoja, Penttinen kertoo esimerkkinä.

Viime aikoina talous- ja hallintojohtajaa on pitänyt kiireisenä myös kunnan viime vuoden tilinpäätös, joka on parhaillaan kuntakoneiston käsittelyssä. Penttinen on viime vuoden tuloksesta hyvillään; runsaat 1,5 miljoonaa ylijäämäinen tulos tuo haastavien vuosien jälkeen kunnalle ja kuntakonsernille taas hieman liikkumavaraa.

– Toki samaan syssyyn täytyy todeta, että tulevat vuodethan ovat haastavia, kun ensi vuonna kuntien toimintalogiikka talouden näkökulmasta muuttuu melko lailla, kun valtionosuudet ja verotulot muuttuvat. Se asettaa myös Joutsalle merkittäviä haasteita.

Koulutukseltaan Matias Penttinen on hallintotieteiden maisteri. Ennen Joutsaan tuloa hän työskenteli Humppilan kunnassa hallintojohtajan viransijaisena vajaan vuoden. Joutsan virkaa hän haki, koska mäntyharjulaislähtöisenä tunsi Joutsaa ennestään ja piti virkaa uransa kannalta askeleena eteenpäin – onhan Joutsa runsaan 2.000 asukkaan Humppilaa isompi, ja Joutsan kunnalla on enemmän työntekijöitä.

– Virka vaikutti siinä kohtaa ja edelleenkin erinomaisen hyvältä vaihtoehdolta, sanoo Penttinen.

Nykyinen työyhteisökin saa mieheltä kehuja. Joukkoon, jonka kanssa hän pääasiassa päivittäin työskentelee, kuuluu reilu kymmenkunta henkeä; kunnanjohtajan ja johtavien viranhaltijoiden lisäksi esimerkiksi kunnanviraston toimistosihteerit, henkilöstöasiantuntija ja palkkasihteeri.

– Todella itsenäisiä ja asiantuntevia. Mukava tehdä töitä yhdessä, Penttinen kehuu.

Ennen Humppilan sijaisuutta Penttinen työskenteli ohjelmistoyritys Microsoftin Helsingin-toimipisteessä henkilöstöhallinnossa. Talossa oli noin 600 työntekijää, ja henkilöstöhallinnon tehtävä oli tukea organisaatiota erilaisissa hallinto- ja henkilöstöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Penttinen katsoo saaneensa Microsoftilta ja Humppilasta hyvän pohjan nykyiseen työhönsä.

– Varmasti jokaisesta paikasta pyrin ottamaan ne parhaat puolet ja opit irti, ja sitä kautta tuomaan siihen, mitä nykyiseen työhön kuuluu. Vaikka Microsoft on amerikkalainen suuryhtiö ja tietyntyyppinen yrityskulttuuri sitä kautta, mutta heillä on hyvin vahva henkilöstöjohtamisen asiantuntemus, ja sieltä pystyi helposti ammentamaan sitä kokonaisuutta. Sitten taas Humppilassa työ toi kuntaorganisaation ja kunnallishallinnon ja sen toiminnan tutuksi.

Kuka?

Aloitti Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtajana marraskuussa 2021.

Mäntyharjulaislähtöinen, asuu Joutsassa. Puoliso työskentelee vielä Kanta-Hämeessä.

Valmistunut hallintotieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta johtamisen ja talouden tiedekunnasta elokuussa 2020.

Täyttää tänä vuonna 27 vuotta.

Harrastaa klassista musiikkia ja laulaa Ylioppilaskunnan Laulajissa, lisäksi ulkoilee monella tapaa – esimerkiksi hiihtää, lenkkeilee ja tekee metsätöitä.

Tarja Kuikka