Laura, Elena ja Enni Lehtonen Vuoden kirjastonkäyttäjät

Joutsalainen Laura Lehtonen tyttäriensä Elenan ja Ennin kanssa on valittu Joutsan Vuoden kirjastonkäyttäjiksi.

– Laura ja tytöt ovat ahkeria ja monipuolisia kirjaston palveluiden käyttäjiä. He käyvät kirjastossa lainaamassa sekä käyttävät omatoimikirjastoa, tekevät seutulainauksia ja hyödyntävät myös verkkokirjastoa. On ilahduttavaa palkita ja muistaa jälleen muutamien vuosien jälkeen ahkeria asiakkaita, perusteli kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka viime viikolla pidetyssä palkitsemistilaisuudessa.

Laura Lehtonen kertoo heidän käyvän kirjastossa viikoittain ja usein mukaan lähtee kaksi kassillista lainattavaa. Useimmiten he käyvät kirjastossa päiväsaikaan, mutta myös omatoimikirjaston he ovat kokeneet mieluisaksi. Elenalla on jo oma kirjastokortti, Ennin kirjat lainataan äidin kortilla.

Lauralla ei ole mitään suosikkikirjailijaa tai genreä, vaan hän lukee kirjoja ihan laidasta laitaan. Laura tykkää käyttää seutukirjastoa, josta hän varailee kirjoja ja suosittelee niitä usein myös omalle äidilleen.

– Luen kirjoja ehkä hieman kausittain. Aika usein aika meinaa loppua kirjan lukemisen suhteen kesken, mutta onneksi laina-aikaa saa yleensä pidennettyä ja saan kirjan luettua loppuun, summaa Laura Lehtonen.

Ekaluokkalainen Elena on hiljattain oppinut lukemaan ja hänen suosikkikirjojaan ovat koira-aiheiset opukset. Nuorempi Enni taasen pitää keijutarinoista sekä kirjoista, joissa on kurkistusluukkuja tutkittavaksi.

– Olen lukenut tytöille iltasatuja paljon. Vaikka Elena osaa jo lukea itse, tykkää hän silti iltaisin kuunnella tarinoita minun lukemanani. Meillä saattaa illassa mennä kolmekin kirjaa, joten ehkä siksi olemme ahkeria lainaajia, naurahtaa Laura Lehtonen.

Tänä vuonna myönnetty tunnustus ahkerasta ja monipuolisesta kirjaston käyttämisestä on järjestyksessään kymmenes. Väliin on mahtunut muutamia vuosia ilman jaettua tunnustusta, sillä edellisen kerran palkinto on myönnetty vuonna 2018.

Jonna Keihäsniemi

Elena (vas.) ja Enni Lehtonen palkittiin äitinsä Laura Lehtosen kanssa Vuoden kirjastonkäyttäjiksi.