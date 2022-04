Luhangan Vesihuolto Oy:n laskutuksessa virheitä

Luhangan Vesihuolto Oy:n laskutuksessa on tapahtunut virheitä syksyn 2021 laskutuksen yhteydessä. Vesimaksujen arvonlisäveroja on peritty samalla laskulla vahingossa kahteen kertaan. Lisäksi vesimaksuja on laskutettu voimassa olevaa taksaa edullisemmalla hinnalla.

Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Risto Salonen pahoittelee tilannetta. Hän kertoo, että asia on selvityksessä.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

– Tasaamme automaattisesti joko liian vähän tai liikaa perityt maksut seuraavan laskutuksen yhteydessä. Asiakkaan ei itse tarvitse tehdä mitään, kertoo Salonen.

Laskutusepäselvyydet ehtivät aiheuttaa melkoisen huhumyllyn pitäjässä. Salonen arvioi, että virhelaskutuksen summa on muutamia tuhansia euroja, eikä kymmeniä tuhansia, kuten huhupuheet ovat antaneet ymmärtää.

Vesihuoltoyhtiön hallitus selvittää laskutusvirheen yksityiskohdat ja keston. Yhtiöllä on noin 100 asiakasta.

Luhangan Vesihuolto Oy:n taloudellinen tilanne on ollut jo vuosia heikko, kun tilikauden tulokset ovat olleet miinusmerkkisiä.

Yhtiökokous ei ole vielä vahvistanut vuoden 2021 tilinpäätöstä. Salosen mukaan se olisi kuitenkin tappiollinen noin –50.000 euroa, ja liikevaihto painunut 71.000 euroon. Vuonna 2020 tulos oli -21.000 ja vuonna 2019 samoin -21.000 miinuksella. Vastaavien vuosien liikevaihdot olivat 89.000 ja 81.000 euroa.

Janne Airaksinen