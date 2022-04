Korona-ajan talous tilastoina

Heikko edellisvuosi ja talouden nopea elpyminen siivittivät kasvua vuonna 2021. Viime vuonna 2021 Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 7,5 % edellisvuodesta. Koko maassa yllettiin 10,6 %:n kasvuun.

Keski-Suomen Liiton kokoamissa luvuissa kasvuprosentit kertovat talouden nopeasta elpymisestä, mutta myös vuoden 2020 heikosta tilanteesta, johon nousua peilataan. Kasvua edistivät liiketoiminnan rajoitteiden asteittainen purkaminen, patoutunut yksityinen kysyntä ja voimakkaat talouden elvytystoimet.

Seuduittain ja vuositasolla tarkasteltuna yritysten kokonaisliikevaihto näyttää myös alkutilanteesta johtuvia hyviä kasvuprosentteja. Äänekoski pitää kärkitilaa 21,4 %:n kasvulla, mutta Joutsan seudullekin kirjattiin kuitenkin 6,9 %:n kasvu.

Työvoimapulasta on puhuttu, mutta rekrytointeja on sentään onnistuttu tekemään. Yritysten henkilöstömäärä vuonna 2021 kasvoi Joutsan seudulla 2,3 %. Kyse on hyvästä prosentista verrattuna muihin seutukuntiin.

Talouden näkökulmasta on kuitenkin selvää, että Venäjän verenhimoinen hyökkäyssota Ukrainassa asettaa talouden mittarit toiseen asentoon tältä ja lähivuosilta. Lännen on käytettävä aivan oikein taloutta pakotteena, jolla Putinille tehdään sodan jatkaminen vaikeaksi.

Janne Airaksinen