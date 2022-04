Café Meijerinliiterissä satokausiherkkuja, konsertteja ja taidetta

Joutsalainen kulttuurikahvila Café Meijerinliiteri tarjoaa tänäkin kesänä runsaan kattauksen kulttuuria. Luvassa on jo kuudetta kesää lähiraaka-aineista valmistettuja satokausiherkkuja sekä kulttuurihistoriaa ja taide-elämyksiä.

Kahvilan Suonteen soitto -konserttisarja jatkuu neljän konsertin merkeissä. Ensimmäisenä Meijerinliiterin kivinavetan jäähuoneen estradille nousee Joutopäivien aikaan jouhikkotaiteilija, säveltäjä, tuottaja ja tutkija Pekko Käppi. Heinäkuussa esiintyy argentiinalaisia ja suomalaisia klassikoita sekä modernimpaa tangoa esittävä Tango del norte, ja elokuussa fadolaulaja Kirsi Poutanen ja säveltäjä-pianisti Esa Helasvuo, joiden ohjelmistoon kuuluu muun muassa Portugalin fadolauluja. Konserttisarjan päättävät syyskuussa Meijerinliiterin emäntä Maija Sydänmaanlakka & ystävät.

Kesän aikana kahvilan Galleria Jäähuoneessa on kaksi taidenäyttelyä. Ensimmäinen, 8.6. avattava, on surrealistinen ryhmänäyttely Imago Mundi, jossa on Pirjetta Branderin, Jurvasen itsensä, Sakari Kannoston, Hannele Kumpulaisen, Hanna Marnon, Päivi Maunun ja Miika Nyyssösen teoksia. 13.7. avataan taiteilija Kikka Rytkösen sekatekniikalla toteuttama teossarja Osia ja olioita.

Tarja Kuikka

Kuva Café Meijerinliiterissä aiemmin järjestetystä Suonteen soitto -konsertista. Kuva: Timo Anttila