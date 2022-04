S-Biili kurvasi Joutsaan

S-Biili, eli tarkemmin sanottuna kiertävä palveluauto, parkkeerasi maanantaipäiväksi Joutsan S-marketin pihaan palvelemaan asiakasomistajia. Keskimaan S-Biili tuo asiakasomistajuuden ja S-pankin palvelut asiakkaiden luokse pienemmille paikkakunnille, pääsääntöisesti Jyväskylän ulkopuolelle keskittyen.

Konsepti on hyvin tuore, sillä Keskimaan S-Biili aloitti toimintansa 4.4.2022. S-Biiliin on rakennettu mukavilla istumatiloilla varustettu palvelupiste, johon Keskimaan S-Pankkitiimin palvelijaneuvojat ottavat asioimaan yhden asiakkaan kerrallaan yksityisyydensuojan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Myös liikuntarajoitteiset on huomioitu; pyörätuolilla pääsee ramppia pitkin palveltavaksi. Aikaa ei tarvitse varata etukäteen, vaan vuoronumeron saa kaupan aulassa olevasta vuoronumerolaitteesta joko paperilla tai sähköisesti.

– Ajatuksia pyörillä liikkuvasta toimistosta heiteltiin ilmoille jo vuosia sitten. Tarve asiakasomistaja- ja S-Pankkiasioiden hoitamiseen Jyväskylän ulkopuoleisilla alueilla on ollut olemassa, mutta tilahaasteet ovat laittaneet miettimään vaihtoehtoja palvelun tuottamiselle. Aiempi ratkaisu oli, että meidän palveluneuvojamme kiersivät yksiköitä ja palvelivat asiakkaita myymälässä. Tämä ei täytä enää nykyisiä turvallisuus- ja tietosuojaohjeistuksia, eikä ole myöskään asiakkaan kannalta paras paikka pankkiasioiden hoitoon, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan S-Pankin palvelupäällikkö Katja Ratilainen.

Vuoronumeron voi ottaa kaupan sisällä sijaitsevasta laitteesta joko paperisena tai sähköisesti.

Palveluautosta ei voi nostaa käteistä, mutta siellä voi esimerkiksi liittyä asiakasomistajaksi, avata tilin ja verkkopankkitunnukset sekä hakea pankki- tai luottokorttia. S-Biilissä annetaan myös tarvittaessa neuvoja S-mobiiliin liittyvissä asioissa. Asiointia varten asiakkaalla tulee olla joko voimassa oleva passi tai henkilökortti, myös S-mobiililla voi tunnistautua.

– Meneillään on pilotti, jonka aikana keräämme kokemuksia. Pilotti tulee kestämään ainakin tämän vuoden, ja käynnit toimipaikkoihin jatkuvat suunnitellun ajokalenterin mukaan noin kuukauden välein, summaa Ratilainen.

Keskimaan alueella Keski-Suomessa palveleva S-Biili on toinen Suomessa käyttöönotettu palveluauto. Ensimmäinen S-Biili aloitti Osuuskauppa PeeÄssän alueella Pohjois-Savossa helmikuun puolivälissä.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Palvelumyyjä Anne Välimäki (oik.) jututti S-Biiliin vuoroaan odottavia asiakkaita S-Marketin pihalla maanantaina. Seuraavan kerran S-Biili vierailee Joutsassa 9. toukokuuta.