Haihatuksen kesässä Estomania 3

Tulevana kesänä Taidelaitos Haihatuksessa nähdään virolais-suomalaisena yhteistyönä toteutettava näyttely- ja tapahtumakokonaisuus Estomania 3, uusi galleriatalo KITA, MusaSunnuntai -ulkoilmakonserttisarja, yhteisötaideproduktio Voimametsä sekä vietetään kansainvälisen taiteilijaresidenssin 10-vuotisjuhlaa.

Haihatuksen 23. kesänäyttely on koko kesän mittainen taiteen festivaali. Kolmiosainen Estomania -näyttelysarja on vuosikymmenen ajan jalostunut moniulotteinen taidehautomo, jossa korostuvat yhdessä tekemisen arvot, taiteen rajattomuus ja ennakkoluuloton asenne työskentelyyn.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Kesä tuo tullessaan paljon yllätyksiä ja taiteilijalähtöistä yhteistyötä. Haihatuksessa nähdään ja koetaan mm. Erik Alaloogan soivia veistoksia, Bita Razavin remonttikokemuksia Virossa, Noolegruppin käsitteellistä ironiaa, Veiko Õunpuun elokuvia, Taave Tuutman uusimpia absurdeja luomuksia, Bille Neeven ja Mari Aaltosen performansseja, Jussi Kiven vedenalaista tutkimusmatkailua Virossa, Steve Vanonin näyttäviä maalauksia, Katrin Piilen hyperrealismia, Mari Prekupin eugeniikkapohdintoja ja Ernest Truelyn muotoilemia kesäkampauksia.

Heinäkuussa Joutopäivien yhteydessä avataan Joutsan Tokerontielle kokonaan uusi taidegalleria, Kineettisen taiteen talo KITA. Nähtävillä on taiteen ja tieteen kiehtovalla tavalla yhdistävää, tavalla tai toisella liikkeeseen perustuvaa taidetta.

Haihatuksen suositut piknik-keikat järjestetään kesäkaudella 2022 jokaisena heinäkuun sunnuntai-iltana. MusaSunnuntait käynnistyvät Joutsan Joutopäivät-viikonloppuna 3.7., esiintyjinä 22.Pistepirkko ja Roku Rousu & The IONS.

Lisäksi Haihatus tarjoaa Joutopäivien aikaan kansainvälisesti tunnetun Mad in Finland -nykysirkusesityksen juhlaversion nimeltään MegaMad. Mega Mad in Finland on megalomaaninen, pidättelemätön ja kokeileva performanssi, jossa mikään ei ole liikaa.

Yhteisötaideproduktio Voimametsä on avoinna 10.6.–7.8. Se on lapsille ja nuorille, sekä nuorille aikuisille suunnattu matalan kynnyksen osallistava ja syrjäytymistä ehkäisevä yhteisö- ja ympäristötaideprojekti.

Janne Airaksinen

Estomania. Yläkuva: Toomas Kuusing.